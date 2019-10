Lazio, Inzaghi è soddisfatto a metà

Durante la conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna, Simone Inzaghi ha voluto rivolgere un pensiero a Mihajlovic: "E' un guerriero: sono sicuro che vincerà la sua battaglia. Penso spesso a lui, è un caro amico: quando sono arrivato a Roma per me è stato molto importante, mi ha aiutato tantissimo a integrarmi nella Lazio e nella nuova città. Abbiamo condiviso tante vittorie. Se non lo abbraccerò domani, ci sarà il ritorno all'Olimpico".

Sulla gara: "Sarà uno step molto importante, giochiamo con una squadra organizzata e che sta bene fisicamente. Gli avversari che incontreremo saranno avvelenati perché nelle ultime uscite hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato. L'alternanza dei giocatori continuerà, dovrò essere bravo a capire quando sarà il momento di cambiare. Con 7 partite in 21 giorni è impensabile giocare sempre con gli stessi".

"Domani sarà una partita importantissima. Ne abbiamo perse due, ma ero abbastanza sereno. E' normale che se ne possa parlare, ma anni passati ero più preoccupato quando perdevamo. A Ferrara e Cluj abbiamo commesso degli errori, ma le prestazioni ci sono state. Dal mio punto di vista siamo sulla buona strada, ma dobbiamo trovare continuità".

SPORTAL.IT | 05-10-2019 15:02