Lazio: Inzaghi, Juve non è solo CR7

(ANSA) – ROMA, 24 AGO – “Come si ferma Cristiano Ronaldo? Sarà un sorvegliato speciale, è il miglior giocatore al mondo.

Ma la Juve non è solo CR7. Ci sarà Dybala, Mandzukic e altri.

Bisognerà controllare tutti. Ha una rosa di grandissima qualità e quest’anno ha una qualità maggiore rispetto agli altri anni”.

Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di domani sera in casa della Juventus. “Domani è una partita bellissima da giocare – ha aggiunto Inzaghi in conferenza stampa – ci stiamo preparando al meglio per questa difficilissima partita, ma negli anni dimostrato che abbiamo queste partite nel Dna per farlo nel migliore dei modi”.

VIRGILIO SPORT | 24-08-2018 15:40