Lazio, Inzaghi: “Non meritavamo questa situazione”

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Cluj, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il successo della sua Lazio in Europa League.

“I ragazzi sono stati bravi ad approcciarla, nel primo tempo potevamo fare più di un gol. E’ una squadra fisica, abbiamo sofferto nel secondo tempo”.

Resta comunque l’amarezza per una situazione di classifica obiettivamente difficile: “Ci credo un po’ di più e cresce l’amaro in bocca. Per quello visto in campo non meritavamo questo, ma sono percorsi di crescita. Non avevamo il solito pubblico, ma i siamo concentrati sul campo. Nel secondo tempo siamo stati bravi a compattarci e a vincere per rimanere in corsa”.

SPORTAL.IT | 28-11-2019 23:30