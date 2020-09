Lazio, Inzaghi polemico: "Volevo un altro inizio"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari si mostra particolarmente polemico: “Non mi piace fare le griglie, è normale che probabilmente come tutti gli anni partiamo dietro, ma non mi pongo obiettivi. Sono fiducioso, perché alleno una squadra seria con ragazzi di valore. Volevamo un altro inizio a livello numerico e di calendario. I nuovi non siamo riusciti a vederli neanche in allenamento e quindi ci vorrà del tempo, le prime tre giornate saranno di emergenza ma non deve essere un alibi. Ho visto i ragazzi molto concentrati sapendo che domani dobbiamo affrontare una gara molto impegnativa”.

Per il mercato, nutre ancora speranza: “C’è ancora tempo, l’ha ribadito anche il presidente che non sarà un problema aiutare la squadra, ma questo gruppo va aiutato. Lo sa benissimo lui e lo sappiamo tutti che è una squadra che va aiutata. Gli infortuni sono tanti e si sono ripresentati, anche se non muscolari, abbiamo perso Luiz Felipe per un intervento sconsiderato. Avendo 3 partite ravvicinate la cosa ci penalizza, si unisce all’indisponibilità di Bastos e Vavro, siamo con 3 difensori di numero con Armini che è ancora un ragazzo e Parolo a cui ho chiesto di disimpegnarsi in un ruolo che non è il suo. Lui ha dato disponibilità a giocare nei tre dietro senza nessun problema”.

OMNISPORT | 25-09-2020 17:32