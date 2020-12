Lazio, Inzaghi rifiuta l'offerta di Lotito. Sul rinnovo c'è un indizio social

In casa Lazio tiene banco il rinnovo di Inzaghi che continua a slittare. Secondo la rassegna di Radiosei, il tecnico avrebbe rifiutato l’offerta da parte del presidente Lotito: ingaggio alzato da 2 milioni più bonus a 2,3 con ricco bonus Champions in caso di nuova qualificazione. Il mister biancoceleste vorrebbe uno stipendio top dopo i grandi risultati ottenuti in quasi 5 anni. Lotito però, nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League, non ha digerito gli ultimi risultati in campionato.

Un indizio di mercato intanto è arrivato dai social. Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei tifosi biancocelesti e una di queste chiedeva se Simone sogna di rimanere a vita alla Lazio. La risposta è stata: “Certo”. L’intenzione del tecnico è chiara da tempo, ma le parti sono ancora distanti. Appuntamento rimandato a inizio gennaio, nel frattempo Inzaghi dovrà ottenere risultati in campionato per non far irritare ulteriormente Lotito.

OMNISPORT | 27-12-2020 11:27