Lazio, Inzaghi vuole il gran finale

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli, che chiude la Serie A. “Mi immagino un futuro che sarà di nuovo in Champions, è un motivo di grande orgoglio. Mi dispiacerebbe se domani non dovesse andar bene, cercheremo di fare un’ottima partita contro una squadra forte. Do pieni voti alla stagione della Lazio. Speriamo che il prossimo campionato possa ricominciare in modo normale”.

Il bilancio della stagione delle Aquile è più che positivo: “Vogliamo chiudere nel migliore dei modi questa stagione memorabile. Siamo riusciti a vincere un trofeo come la Supercoppa, siamo tornati in Champions, Immobile probabilmente avra’ la Scarpa d’Oro e le mie 203 panchine. Do pieni voti alla stagione della Lazio. Speriamo che il prossimo campionato possa ricominciare in modo normale”.

OMNISPORT | 31-07-2020 15:36