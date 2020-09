Lazio, Jordan Lukaku potrebbe andarsene

Jordan Lukaku potrebbe dire addio alla Lazio. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il terzino biancoceleste vorrebbe in particolare trasferirsi in Inghilterra, in Premier League. Sulle tracce del fratello dell’attaccante interista Romelu Lukaku ci sarebbe anche il Leeds.

Sempre secondo il tabloid britannico, il club capitolino ha aperto a una possibile cessione, nel caso arrivasse un’offerta di almeno 7 milioni di euro circa.

OMNISPORT | 09-09-2020 16:11