Lazio-Juventus 2019-2020, le probabili formazioni

Biancocelesti in grande spolvero, bianconeri che hanno perso il primato a favore dell’Inter pareggiando in casa con il Sassuolo: tra Lazio e Juventus si gioca alle 20.45 di sabato. Tra i piemontesi out anche Ramsey.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Parolo, Cataldi, Jony, Caicedo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. Allenatore: Sarri. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Danilo, De Sciglio, Emre Can, Rabiot, Higuain.

SPORTAL.IT | 06-12-2019 11:04