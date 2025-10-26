Lazio-Juventus: le formazioni ufficiali. Yildiz, David, Vlahovic, le scelte di Sarri e Tudor

Sarri in piena emergenza: ecco chi giocherà al posto di Nuno Tavares. Tudor sorprende: i bianconeri all'Olimpico per la svolta. Ecco come giocheranno le due squadre

Il posticipo domenicale dell’8a giornata di Serie A mette di fronte due squadre che stanno attraversando un momento delicato: Lazio e Juventus. Sarri e Tudor sfidano il loro passato con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio, perché vincere è una necessità per entrambi. Per il tecnico di casa scelte obbligate causa emergenze, il croato sorprende: chi resta fuori tra Yildiz, David e Vlahovic? Le formazioni ufficiali.

Lazio-Juventus: formazioni ufficiali, le scelte di Tudor

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lazio-Juventus, partita che chiude il programma dell’8a giornata di Serie A. Tudor ha fatto le sue scelte, alcune sorprendenti. Tra i pali, ad esempio, ci sarà Perin e non Di Gregorio, mentre in difesa giocheranno dal primo minuto Kalulu, Gatti e Kelly.

Da capire se i bianconeri giocheranno con consueto 3-5-2 o col 4-4-2. Od ogni modo le corsie laterali saranno presidiate da Conceicao, che contro il Real Madrid in Champions è stato gettato nella mischia solo nell’ultima mezz’ora, e Cambiaso. In mezzo al campo riposa Thuram: toccherà a Koopmeiners, Locatelli e McKennie.

Yildiz, David, Vlahovic: ecco chi resta fuori

Per la prima volta in questa stagione Yildiz non farà parte dell’undici titolare. Per quanto brillante con la casacca della Turchia di Vincenzino Montella, negli ultimi tempi non è riuscito a essere determinante con la Juventus, anche perché condizionato da una noia al ginocchio.

Visto che alle porte c’è il turno infrasettimanale, Tudor gli concede un po’ di riposo per schierare dall’inizio il tandem composto da Vlahovic e David. L’attaccante canadese ex Lille è all’ultima chiamata: riuscirà a sbloccarsi?

Lazio, Sarri ha risolto il suo unico dubbio

L’emergenza infortuni ha decimato la rosa a disposizione di Sarri, che lì davanti farà affidamento a Isaksen, Dia e Zaccagni. Il vero dubbio riguardava il sostituto di Nuno Tavares a sinistra: la scelta del tecnico di Figline Valdarno è caduta su Marusic, con Lazzari a occupare la casella destra. Gila e Romagnoli i due centrali di difesa. Sulla linea mediana, infine, toccherà a Guendouzi, Cataldi e Basic.

Lazio-Juventus: le formazioni ufficiali