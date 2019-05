Lazio, la festa a Formello

Incontenibile la felicità per la vittoria della Copopa Italia (la settima della storia biancoceleste). Aperti i cancelli di Formello, per permettere ai tifosi di godersi al meglio il momento di gioia. Applausi per tutti, in particolare per Inzaghi e Acerbi.

Verso l'una di notte, hanno raggiunto il centro sportivo biancoceleste anche i giocatori che hanno salutato i sostenitori present (non era previsto un saluto della squadra)i. La festa è proseguita tra cori e applausi. Una coppa di felicità per il popolo laziale.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 08:07