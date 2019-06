Lazio-Lazzari, ci siamo: tutti i dettagli

Manuel Lazzari è sempre più vicino a indossare la maglia della Lazio.

L'esterno della Spal ha già detto si al progetto biancoceleste e Lotito spera di ottenere il via libera della società di Ferrara entro la settimana. Esattamente come fece l'anno scorso con Acerbi, Inzaghi ha parlato con il ragazzo per fare il punto della situzione e mostrargli stima e fiducia.

L'accordo con Lazzari è un quinquennale da 1,5 milioni di euro bonus compresi. Le sensazioni sono molto positive, a tal punto che la Fiorentina ha provato a inserirsi nella trattativa ricevendo un no categorico dal club spallino.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 16:38