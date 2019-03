Lazio, le condizioni di Immobile e Strakosha dopo il derby

La Lazio vince con un eloquente 3-0 il derby e riceve buone notizie anche dall'infermeria. Queste le parole del medico sociale Fabio Rodia a Lazio Style Channel.

"Ciro Immobile è stato sottoposto ad esami che hanno escluso lesioni di ogni tipo, ma il ragazzo era affaticato ed abbiamo provato a gestirlo e preservandolo da un problema che avrebbe potuto incorrere nel caso in cui avesse disputato 90 minuti. Con lo staff tecnico abbiamo adottato questa soluzione. Strakosha ha riportato un trauma contusivo alla spalla, ma dal primo controllo non sono emersi problemi lussativi, ma lo osserveremo per escludere ulteriori conseguenze".

"Anche Wallace procede molto bene nel suo programma di recupero e siamo ottimisti per un suo rapido rientro in campo. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi ed i fisioterapisti, il risultato di oggi è molto importante anche per lo staff".

SPORTAL.IT | 03-03-2019 09:50