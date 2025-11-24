Lazio-Lecce, moviola: l’arbitro Arena condanna i pugliesi, dubbi anche su un gol revocato

La prova dell’arbitro Arena all’Olimpico nel match pomeridiano della dodicesima giornata di A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Marelli

Alberto Ruben Arena, la scelta per Lazio-Lecce, appartiene alla sezione di Torre del Greco. Dopo cinque anni di onorata carriera presso la Can C, il fischietto campano l’anno scorso è stato promosso in Can-A. La svolta per Alberto Ruben Arena è stata la finale d’andata dei play-off tra Vicenza e Carrarese. Questo è stato il punto più alto della carriera fino ad oggi del fischietto torrese, premiato dopo un’annata certamente positiva in Serie C. In Can-A deve confermare quanto di buono fatto nelle categorie inferiori, ha debuttato in A il 27 aprile scorso in Como-Genoa, in stagione con Verona-Cremonese, vediamo come se l’è cavata stavolta all’Olimpico.

I precedenti di Arena con Lazio e Lecce

Prima volta per il fischietto campano sia con i biancocelesti che con i salentini, diretti solo a livello di Primavera.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Luciani con Marinelli IV uomo, Serra al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Guendouzi e ‘Ndri.

Lazio-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5′ segna il Lecce con un tiro di Sottil deviato che spiazza il portiere biancocelestre ma l’arbitro ravvisa una quasi invisibile sbracciata ai danni di Isaksen nel momento della conclusione ed annulla la rete, assegnando una punizione ai locali. Al 12′ Veiga entra in netto ritardo su Zaccagni, ma Arena non assegna il cartellino giallo. Al 23′ l’arbitro si perde un altro fallo su Isaksen, atterrato da Gaspar in corsa. Per tutto il primo tempo il fischietto campano appare confuso e incerto.

Al 54′ Dia firma il raddoppio ma interviene il Var che richiama l’arbitro all’on field review: dopo aver visionato le immagini sul monitor l’arbitro annulla avendo rilevato una leggera spinta del nigeriano. Altro episodio dubbio: l’OFR sembra una forzatura. Primo giallo al 79′, è per Guendouzi. All’82’ giallo anche per N’Dri che interrompe irregolarmente la corsa di Zaccagni. Dopo 7’ di recupero Lazio-Lecce finisce 2-0 col gol di Noslin a tempo quasi scaduto.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Luca Marelli che parte dal gol annullato in avvio al Lecce: “E’ una valutazione di campo e il Var non può intervenire ma è solo una mano appoggiata al petto, è una decisione che lascia molti dubbi”.