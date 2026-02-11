Lazio, lo scoop di Fiorello fa impazzire i tifosi: "Acquistata in primavera". Ma davvero Lotito vende?

L'indiscrezione lanciata dallo showman siciliano su Rai Radio 2 ha scosso il mondo biancoceleste, già alle prese con la durissima contestazione all'Olimpico

Proprio alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia che vedrà protagoniste Bologna e Lazio, ecco lo scoop. E non lanciato da un addetto ai lavori vicino agli ambienti biancocelesti, ma una “bomba” sganciata da Rosario Fiorello in persona nel corso del suo programma “La Pennicanza”. Un’indiscrezione che ha fatto immediatamente il giro del web, scuotendo il mondo laziale, già profondamente deluso dalla gestione Lotito. La contestazione continua, con lo stadio Olimpico destinato a rimanere vuoto fino a nuovo ordine, ma adesso è attesa una risposta ufficiale da parte della proprietà. La Lazio è davvero in vendita?

“Lazio acquistata entro primavera…”, parola di Fiorello: l’indiscrezione diventa virale sul web

Un 10 febbraio non banale per i tifosi della Lazio, reduci dal pareggio di Torino con la Juve e protagonisti ormai da anni di una durissima contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito. Divergenze, veleni e polemiche che hanno portato il tifo organizzato a disertare lo stadio Olimpico, nella speranza di accelerare un possibile passaggio di proprietà.

Ma torniamo a ieri. A diventare virale non è stata una notizia arrivata da Formello, ma l’indiscrezione rilanciata da Fiorello nel corso della puntata de “La Pennicanza” andata in scena su Rai Radio 2. “Uno scoop per gli amici della Lazio”, ha detto con un sorriso lo showman siciliano, che poi ha precisato: “Ho uno scoop, ho saputo una cosa. Per gli amici della Lazio, la Lazio verrà acquistata entro primavera, e so anche da chi. Posso dirlo? Sono voci, voci romane. Non posso dire di corridoio, perché a Roma ce so le strade…”, ha chiosato.

Parole forti, importanti, che hanno ulteriormente acceso il dibattito sui social. “Magari fosse vero!”, si legge su X, prima di veder comparire hashtag come #FreeLazio o #SosLazio. C’è poi chi rimane scettico, conoscendo il presidente biancoceleste: “Ma è na ca***ta dai…”, sostiene un supporter delle aquile capitoline.

Tifosi della Lazio in fibrillazione, in attesa di una replica ufficiale da parte della società e, in particolare, di Claudio Lotito. E nel mirino, come di consueto, non c’è solo il patron, ma anche il direttore sportivo Angelo Fabiani: “Fatela finita… Quei due hanno già dileggiato la Lazio tempo fa…”, ha scritto un tifoso piuttosto arrabbiato sui social, reagendo all’indiscrezione di Fiorello.

La contestazione dei tifosi della Lazio e l’astio con Lotito

Da quel 20 luglio 2004, ne è passata di acqua sotto i ponti. Ma in fin dei conti, un feeling tra la gente della Lazio e Claudio Lotito non è mai realmente nato. La più lunga presidenza della storia del primo club della Capitale è sempre stata accompagnata da un astio e da un clima di odio sportivo alimentato dalla tifoseria organizzata biancoceleste, e non solo.

Dalla “scusa” dei pochi soldi da poter investire al risanamento delle casse societarie, fino a sciagurate gestioni di campagne trasferimenti che avrebbero meritato maggiori ambizioni e risorse. Queste le principali accuse mosse dal tifo laziale nei confronti di Lotito nel corso di questi anni turbolenti, caratterizzati anche da successi prestigiosi come la Coppa Italia vinta contro i rivali della Roma nel 2013.

Poi, le stagioni delle Supercoppe vinte e di qualche sporadica apparizione in Champions League, anche grazie alla gestione Simone Inzaghi. Ma Lotito sempre nel mirino della tifoseria. Il motivo? La capacità di non alimentare il sogno biancoceleste. Un concetto che, in realtà, richiama anche l’ultima conferenza stampa pre gara di Maurizio Sarri, “scottato” da un mercato di riparazione che ha ringiovanito ma non rafforzato l’organico biancoceleste. Paletti, limiti, indice di liquidità, “anni zero” e un progetto che stenta a decollare. Una mancanza di chiarezza e di prospettiva mai gradito dal popolo laziale, ora stufo di una gestione che non riesce a guardare oltre il palmo della propria mano.

Ma la domanda resta sempre la stessa: la Lazio è davvero in vendita? A questo punto, non resta che attendere la primavera.