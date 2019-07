Lazio, l'obiettivo è sfoltire la rosa

Secondo quanto riporta il Corriere di Roma, la Lazio sta lavorando per sfoltire la rosa.

Il primo giocatore che cambierà aria sarà con ogni probabilità Milan Badelj. Per il centrocampista si era parlato di un possibile ritorno alla Fiorentina ma potrebbe continuare all'estero.

Tare si dovrà poi concentrare sulla difesa, dove Wallace, Durmisi e Patric non rientrano nei piani. Sul brasiliano ci sono diversi club inglesi, l'ex Betis piace al Besiktas mentre lo spagnolo è stato offerto al Cagliari come contropartita per arrivare a Joao Pedro.

SPORTAL.IT | 19-07-2019 08:13