Lazio, l'obiettivo per l'attacco è Petagna

Andrea Petagna potrebbe con ogni probabilità lasciare la Spal in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ottima stagione disputata dal centravanti italiano, che è stato riscattato dall'Atalanta, ha attirato su di sè l'attenzione e l'interesse della Lazio di Simone Inzaghi, alla caccia di un giocatore da affiancare a Immobile.

Petagna ha già ricevuto qualche offerta dall'estero, ma preferirebbe rimanere in Italia, motivo per il quale il club di Lotito è in pole position per il suo cartellino.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 16:26