Lazio, Lombardi dice la sua sul futuro

Cristiano Lombardi è rientrato alla Lazio dopo la stagione in prestito al Benevento.

In maglia giallorossa il centrocampista classe 1995 ha collezionato 17 presenze fornendo due assist vincenti ai compagni.

Ai microfoni di Lazio Style Channel ha dichiarato: “L’anno scorso al Benevento ho fatto molta esperienza. Ho giocato molto in serie A, anche se non vincere per così tanto tempo è stato difficile. Ho sempre voluto tornare a Roma, che considero la mia seconda casa. Mi piacerebbe giocare nella Lazio, ma dipende tutto dalla società e dalle sue scelte”.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 23:50