Lazio, Lotito vince sempre: 7 acquisti per Gattuso e mercato in attivo, il sospetto dei tifosi per il futuro   

Il club biancoceleste è riuscito ad assicurare i rinforzi chiesti dall’allenatore investendo poco e facendo un passo avanti nel rispetto dei paletti dell’indice del costo del lavoro allargato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Claudio Lotito ce l’ha fatta: nelle giornate finali del mercato, la sua Lazio è riuscita a completare 7 acquisti con investimenti ridotti e tenendo il bilancio del mercato in attivo. Soddisfatte le richieste di Rino Gattuso, ma i dubbi dei tifosi non spariscono nonostante il primo posto in classifica.

Lazio, vince sempre Lotito

Vince sempre Lotito. Lo affermano da tempo i tifosi della Lazio, sottolineando come il presidente, incurante delle necessità della squadra, riesca sempre a cavarsela sul piano economico, con cessioni importanti e investimenti al ribasso. Negli anni la ricetta del patron biancoceleste non ha sempre prodotto risultati sul campo, ma al momento è difficile criticare l’inizio di stagione della Lazio, a punteggio pieno in campionato dopo due giornate e protagonista di un piccolo miracolo sul mercato: Lotito, infatti, ha accontentato le richieste del tecnico Rino Gattuso senza procedere a grandi acquisti. Anzi, riuscendo addirittura a chiudere il bilancio della campagna acquisti in attivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lazio, cessioni e costo del lavoro allargato

D’altra parte la Lazio aveva la necessità di rientrare nei parametri del costo del lavoro allargato, il nuovo indice adottato dalle squadre di serie A il cui mancato rispetto aveva portato al blocco del mercato la scorsa estate. La prima scelta di Lotito e del d.s. Angelo Fabiani è stata dunque quella di fare cassa: di qui la cessione di Mario Gila al Milan per 30 milioni, di cui però soltanto la metà è entrata nelle casse della Lazio, dato che il Real Madrid aveva conservato il diritto al 50% dei ricavi sul trasferimento del difensore.

Altre operazioni – Ivan Provedel all’Inter, Gabriele Artistico al Padova, Ivan Ratkov al Levante e Boulaye Dia al Rennes (in prestito con obbligo dopo il riscatto dalla Salernitana per 11 milioni) – hanno poi permesso alla Lazio di salire a quota 40 milioni di incassi dal mercato.

Miracolo Lazio: 7 colpi e mercato in attivo

Ma è sul fronte dei rinforzi che la Lazio ha compiuto un piccolo miracolo: con un investimento di appena 15 milioni, Lotito e Fabiani hanno assicurato a Gattuso ben 7 giocatori, colmando le falle nell’organico. Un risultato reso possibile dalle formule delle operazioni concluse dal d.s.: dei 7 volti nuovi, soltanto Andrea Pinamonti (3 milioni al Sassuolo) e il centrocampista classe 2007 Bruno Galassi (4 milioni al Real Madrid) sono stati acquistati a titolo definitivo.

Gli altri sono arrivati a parametro zero (Danilho Doehki, Alfonso Pedraza) o in prestito con diritto di riscatto (Josip Sutalo dall’Ajax, Albert Gudmundsson dalla Fiorentina e Davide Frattesi dall’Inter), permettendo alla Lazio di chiudere il bilancio del mercato in attivo: aggiungendo gli 11 milioni spesi per il riscatto di Dia, come detto poi girato al Rennes, Lotito è arrivato alla sera del 1 settembre con un saldo positivo di 14 milioni di euro.

Mercato Lazio, i dubbi dei tifosi

Certo, a parte Frattesi, il cui impatto sul mondo Lazio è stato fenomenale con 2 gol decisivi contro Bologna e Genoa, nessuno dei nuovi acquisti assicura un rendimento certo alla Lazio, starà a Gattuso riuscire a valorizzare il nuovo potenziale dei biancocelesti. Ma rispetto a un anno fa la situazione appare più positiva e meno caotica.

Nonostante ciò, la contestazione dei tifosi prosegue e anche sui social molti tifosi continuano a nutrire dubbi sui piani della società e del presidente. “I nuovi acquisti sono tutti prestiti da riscattare a caro prezzo. Viene da pensare che ci sia già chi ha i soldi per poterlo fare”, scrive su X Tony, suggerendo che, nel caso in cui qualcuno dei volti nuovi dovesse esplodere, Lotito sarebbe già pronto a cederlo. “Questo mercato ha zero lungimiranza nel creare valore”, sottolinea Andrews. “Gudmundsson, il fiore all’occhiello di questa campagna, è un panchinaro da anni in una Fiorentina davvero scarsa…”, attacca Bagalino, commentando il valore degli acquisti. “Eccezion fatta per Frattesi, sono tutti giocatori mediocri da bassa classifica”, la chiosa di MarcoParoleria.