Lazio, Lotito abbassa l'asticella

Il pareggio di Firenze ha complicato ulteriormente la corsa della Lazio verso il quarto posto, obiettivo già sfumato nella scorsa stagione per la sconfitta nell’ultima giornata contro l’Inter.

Intervenuto a margine di un evento al Consiglio Regionale del Lazio, però, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha stupito tutti, minimizzando l’importanza del traguardo: "Non ci giochiamo la sopravvivenza dell'essere umano, ma un risultato. Arrivare in Champions può essere importante, ma non indispensabile".

La Lazio è ancora in corsa in Coppa Italia dopo lo 0-0 contro il Milan nella semifinale di andata, mentre è stata eliminata dall'Europa League dal Siviglia nei sedicesimi di finale.

SPORTAL.IT | 12-03-2019 21:05