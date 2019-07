Lazio, Lotito apre alla cessione di Milinkovic-Savic

Uno dei temi più discussi degli ultimi due anni in casa Lazio riguarda la possibile cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista è richiesto da diversi top club ma, per ora, Lotito si è sempre opposto alla cessione, respingendo ogni assalto.

Nel corso di un'intervista al 'Corriere dello Sport', il presidente biancoceleste però è parso meno sicuro di poter trattenere il serbo: "Abbiamo creato una casa di vetro: si è capito che non si possono obbligare le persone a svolgere il proprio ruolo in un ambiente nel quale si sentono strette. Milinkovic ha dimostrato serietà e responsabilità, non è il suo caso. Lui si trova bene qui: l'anno scorso sono riuscito a resistere agli assalti degli altri club, quest'anno potrei però avere meno armi se al calciatore venisse prospettata una soluzione diversa. Alcune armi le ho spese l'anno scorso, diciamo così" ha detto Lotito.

Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse della Juventus, che segue il giocatore da diversi anni, ma al momento, dati i diversi colpi messi a segno da Paratici, è improbabile un approdo di Milinkovic-Savic in bianconero. A mercato appena iniziato, il club piemontese sembrava aver offerto alla Lazio i cartellini di Spinazzola e Romero oltre ad un compenso economico ma l'affare non prese quota e si spense sul nascere.

Anche il Paris Saint Germain aveva mostrato un certo interesse per il giocatore e, secondo alcune fonti francesi, aveva anche offerto alla società biancoceleste il cartellino di Kurzawa e 65 milioni di euro, offerta respinta al mittente. Il profilo del classe 1995 è sul taccuino anche del Manchester United, che punterebbe forte su di lui in caso di partenza di Paul Pogba.

La sensazione è che se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 90 milioni di euro, Lotito potrebbe non resistere e cedere uno dei giocatori più talentuosi della rosa capitolina.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 18-07-2019 13:24