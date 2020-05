Lazio, Lotito fissa il prezzo per Milinkovic-Savic

Pur non restando insensibile alle offerte che arrivano dalle big d'Europa, la Lazio non vuole disfarsi così facilmente di Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', infatti, Claudio Lotito ha deciso che il calciatore serbo non andrà via per meno di 100 milioni di euro.

La notizia arriva a poche ore da quella relativa a un'offerta che il Paris Saint Germain avrebbe fatto al club biancoceleste. Il club parigino, secondo 'L'Equipe', è alla ricerca di un calciatore di alto livello per rilanciarsi a livello europeo e avrebbe individuato in Milinkovic-Savic il profilo ideale.

Il prezzo fissato dalla dirigenza della Lazio, però, potrebbe far desistere il Psg viste le incertezze economiche dovute alla pandemia di coronavirus.

SPORTAL.IT | 14-05-2020 22:46