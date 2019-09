Lazio, Lotito: "Immobile è un passionario"

Il caso Inzaghi-Immobile è chiuso. Ci ha pensato Lotito, patron del club biancoceleste, a mettere la parola fine sulla questione: "Ciro è un passionario, non stava al meglio e il mister l’ha tolto per preservarlo in vista dell’Inter", le sue parole ad un evento.

Il numero uno della Lazio ha parlato anche della squadra: "Mi auguro che la squadra prenda coscienza dei propri mezzi e che dimostri umiltà e spirito di gruppo. Il nostro tasso tecnico ci permette di confrontarci alla pari con tutti. La squadra è più competitiva dello scorso anno perché non abbiamo venduto nessuno".

SPORTAL.IT | 24-09-2019 08:09