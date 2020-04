Lazio, Lotito: "Importanza ruolo sociale del calcio"

Lotito insiste nel voler riprendere il campionato. Il patron della Lazio, al TG2, è stato chiaro: "Quello che conta di più è far capire l'importanza del ruolo sociale del calcio. Se il calcio non dovesse partire avremmo danni gravi, irreparabili, per centinaia e centinaia di milioni".

Il numero uno biancoceleste ha aggiunto: "Quel dpcm è illogico: un giocatore di sport individuale si può allenare nei centri sportivi, quelli che praticano sport di squadra non si potranno allenare. Troveremo Immobile e Dzeko a Villa Borghese, Insigne sul lungomare Caracciolo. La cosa è assurda".

SPORTAL.IT | 29-04-2020 09:21