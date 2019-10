Lazio, Lotito nella bufera per le parole sui buu razzisti

Il presidente della Lazio Claudio Lotito a margine del Consiglio della Federcalcio a Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema del razzismo negli stadi che stanno facendo discutere. "Non sempre la vocazione 'buu' corrisponde effettivamente a un atto discriminatorio o razzista – ha dichiarato il numero del club biancoceleste -. ma andrebbe interpretato. Ricordo che quando ero piccolo, spesso a chi non era di colore, che aveva la pelle normale, bianca, gli facevano 'buu' per scoraggiarlo a segnare il gol davanti al portiere".

La Figc ha intanto deciso di dare una svolta alla situazione, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità oggettiva dei club, che sarà eliminata o ridotta per le società che collaboreranno a trovare i responsabili dei cori e degli insulti razzisti.

"Le linee guida consentiranno ai club, una volta rispettati gli standard richiesti, di poter avere il riconoscimento di esimenti e attenuanti della cosiddetta responsabilità oggettiva da parte della giustizia sportiva".

"Le società dovranno attenersi ai seguenti principi: valutazione dei rischi, leadership e impegno, codice etico e sistema procedurale, controlli interni e controlli sulle terze parti, organismo di garanzia, comunicazione e formazione, sistema interno di segnalazione, sistema disciplinare, verifiche, riesame e monitoraggio, miglioramento continui e gestione delle non conformità".

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato di "svolta epocale". "La responsabilità non è più oggettiva ma diventa personale. Non abbiamo intaccato il principio di base, ma se una società oggi adotta e applica in concreto il nostro modello virtuoso non ha più nulla da temere e non si parla più di responsabilità oggettiva.

"Se invece qualche club non ha voglia di dare un nome e un cognome alla responsabilità, allora questa ritorna oggettiva".

SPORTAL.IT | 02-10-2019 12:10