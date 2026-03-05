Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Lazio, Lotito nervoso: litiga con un cronista, dribbla Sarri e fa chiarezza sulla telefonata delle polemiche 

Intercettato dai giornalisti in Senato, il presidente biancoceleste risponde male a una domanda ed evita di commentare le parole del suo tecnico. Poi smentisce la conversazione col tifoso

La crisi della Lazio rende nervoso Claudio Lotito: il presidente biancoceleste ha risposto male ad un cronista prima di entrare in Commissione Antimafia al Senato, poi all’uscita ha evitato commenti alle parole di Maurizio Sarri e ha smentito la telefonata col tifoso divenuta virale sui social per gli attacchi all’allenatore toscano.

Lazio, Lotito litiga con un cronista

È un Claudio Lotito piuttosto nervoso quello che si presenta in audizione alla Commissione Antimafia del Senato, che sta indagando sui rapporti tra tifoserie di calcio e criminalità organizzata. Prima di entrare il presidente della Lazio ha litigato con un cronista che gli chiedeva quando si riempiranno di nuovo le tribune dell’Olimpico, vuoto da settimane in seguito alla protesta avviata dai supporter biancocelesti nei confronti dello stesso Lotito. “Quando si riempirà? Quando finirà di andare in giro la gente come te!”, la risposta del numero uno della Lazio prima di entrare a Palazzo Madama.

La smentita sulla telefonata col tifoso

All’uscita Lotito si è mostrato più rilassato, ma comunque battagliero. Dopo aver liquidato con una frase quanto detto in Commissione (“l’audizione è andata bene”, le sue parole), Lotito è stato interrogato sul caso della settimana, ovvero la telefonata tra lui e un tifoso, divenuta virale sul web, nella quale il presidente accusava Maurizio Sarri di una cattiva gestione della squadra e dello spogliatoio e insulta l’ex allenatore biancoceleste Marco Baroni. “Le telefonate che sentite voi non le conosco. Sono parole che vengono diffuse con la mia voce, è diverso”, ha dichiarato Lotito, smentendo dunque su tutta la linea di aver criticato così duramente Sarri.

Lotito evita la replica a Sarri

Il presidente della Lazio, però, ha evitato di commentare le parole che lo stesso allenatore ha pronunciato ieri sera, dopo il 2-2 con l’Atalanta nell’andata della semifinale di Coppa Italia, giocata in un Olimpico deserto. Sarri ha risposto punto su punto agli attacchi lanciati dal presunto Lotito nella telefonata finita sui social, ma oggi il presidente della Lazio non ha voluto rispondere, limitandosi a smentire di essere lui il protagonista della famigerata telefonata.

Intanto la protesta dei tifosi prosegue, anche con iniziative dai toni tra il grottesco e il macabro. Ieri su un muro della Capitale è comparsa una scritta in inglese in cui si invitava Donald Trump a bombardare Lotito: “Lotito ha un sacco di petrolio ed è un dittatore”. Inutile sottolineare che la foto con la scritta è divenuta virale sui social.

