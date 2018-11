Lazio, Lotito non blinda Milinkovic-Savic

In casa Lazio, in attesa della sfida col Milan, si torna a parlare del futuro di Milinkovic-Savic, oggetto dei desideri di tanti top club. Lotito, a margine del Premio Viareggio, ha parlato del futuro del serbo, non escludendo un clamoroso addio.

"Ha un contratto di cinque anni. Indipendentemente da tutto a me interessa che la squadra non abbia condizionamenti e che i giocatori siano contenti e soddisfatti nel proprio club. Poi il calcio è fatto anche di opportunità, di situazioni contingenti che sono molto legate al momento", le parole del patron della Lazio. Milinkovic-Savic piacerebbe molto anche all'Inter del neo ad Marotta.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 09:45