Il patron biancoceleste ribadisce il suo impegno per rilanciare la Reggina, mentre Gattuso continua ad aspettare rinforzi. L'attacco del presidente della Regione

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il mercato della Lazio è ancora fermo, mentre Lotito continua a rivolgere parole al miele alla Reggina, promettendo il massimo impegno per riportare il club amaranto “in auge”. Dichiarazioni che alimentano il malcontento dei tifosi biancocelesti e provocano anche la dura reazione del governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, che attacca frontalmente il patron. Nel frattempo Gattuso continua ad attendere rinforzi, soprattutto in attacco.

Lotito e il massimo impegno per rilanciare la Reggina

Dopo essersi presentato ai tifosi della Reggina con una conferenza che ha scatenato non poche polemiche, Lotito è tornato a parlare ai microfoni di CityNow durante una visita a una gioielleria di Reggio Calabria. Il nuovo patron del club, che nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie D, ha ribadito il proprio legame con la città: “Qui mi sento a casa, perché mio padre è calabrese. Vogliamo riportare Reggio in auge”. Parole che, inevitabilmente, hanno alimentato il malumore della tifoseria laziale, sempre più irritata da un presidente ritenuto poco concentrato sulle vicende del club biancoceleste.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma quando si sblocca il mercato della Lazio?

Finora la Lazio ha attinto esclusivamente al mercato degli svincolati, mettendo a segno gli arrivi di Pedraza e Doekhi, ma Gattuso aspetta ancora nuovi colpi, soprattutto sulla trequarti e in attacco. Ratkov rappresenta una scommessa che non convince del tutto: se l’obiettivo è tornare a lottare per un posto in Europa servirà un profilo già pronto.

Il nome più caldo resta quello di Piccoli, ma il suo eventuale arrivo in prestito è legato al trasferimento di Lucca, in uscita dal Napoli, alla Fiorentina. Nel frattempo rischia di saltare nuovamente il passaggio di Romagnoli all’Al Sadd: il difensore, infatti, dovrebbe rientrare a Formello già nella giornata di domani dopo essersi sottoposto ai test fisici all’Isokinetic.

I tifosi protestano, anche il governatore Rocca all’attacco

La contestazione dei tifosi nei confronti di Lotito non accenna a placarsi. Un nuovo striscione con la scritta “22 anni di tirannia, il re è nudo! Vendi e vattene” è stato affisso nelle vicinanze di Formello, a testimonianza del clima sempre più teso che si respira attorno al centro sportivo biancoceleste.

A far ancora più rumore, però, sono state le bordate del governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, tifoso laziale dichiarato. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il presidente della Regione ha attaccato duramente Lotito: “Mi sento ferito e offeso. Si va avanti per motti e latinismi, è surreale. Non c’è chiarezza”. Rocca ha poi criticato anche l’acquisizione della Reggina da parte del patron biancoceleste, definendola “un’ulteriore ferita per i tifosi della Lazio”, prima di aggiungere una stoccata destinata a far discutere: “Anche a Reggio Calabria si accorgeranno che non c’è dialogo con lui”.