Lazio, Lotito rifiuta maxi-offerta dal Qatar per cedere il club: tifosi infuriati mentre i romanisti esultano

Il presidente avrebbe detto no a una proposta clamorosa per vendere la società, scatenando le proteste dei supporter biancocelesti

No grazie, la Lazio non è in vendita. Questa la risposta che Claudio Lotito ha dato alla ricca offerta di un fondo del Qatar interessato a rilevare la società biancoceleste ed entrare nel calcio italiano. La notizia ha scatenato le proteste dei tifosi, mentre è stata salutata con entusiasmo dai rivali romanisti.

Lotito non vende la Lazio

Nonostante sia assediato dai tifosi che gli chiedono di cedere la Lazio e si trovi al centro di una contestazione che va avanti all’Olimpico da settimane, Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di dire addio alla società biancoceleste. Neanche di fronte a una proposta clamorosa proveniente dal Medio Oriente: a lanciare la notizia è stata la pagina Cronache di Spogliatoio, che ha anche rivelato la cifra – elevatissima – a cui Lotito avrebbe detto di no.

La proposta del fondo del Qatar

Il fondo del Qatar avrebbe infatti avanzato una proposta di acquisto da ben 600 milioni di euro: una cifra enorme per la Lazio, club che Lotito acquistò nel 2024 in forti condizioni debitorie, versando poco più di 18 milioni di euro, e che nel corso dei suoi 22 anni di gestione ha risanato, tenendola – nonostante le continue critiche dei tifosi – nella metà sinistra della classifica di serie A. Anni in cui la Lazio ha arricchito la sua bacheca con 6 trofei: 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Secondo Cronache di Spogliatoio, Lotito avrebbe rifutato anche di intavolare una trattativa con l’imprenditore Andrea Pignataro, anch’egli interessato a entrare nel mondo del calcio.

Le proteste dei tifosi della Lazio

Il no di Lotito ha ovviamente riacceso la protesta dei tifosi della Lazio, la maggioranza dei quali continua a sperare nell’uscita di scena dell’attuale presidente biancoceleste. “Caro Lotito, se continui così resteri da solo allo stadio”, commenta Filippo su X. “Abbiamo sognato per 5 minuti…”, aggiunge Eagles. “Lotito non ascolterà offerte? Ma che è una dittatura oh? Lotito ha l’obbligo morale di ascoltare le offerte visto la sua incapacità economica di far sognare un popolo”, commenta LeoLazio. “Vendi e vattene!”, chiede LazialeFr, ripetendo uno degli slogan che circolano da anni nel mondo biancoceleste. “Il giorno del tuo addio arriverà e sarà bellissimo”, scrive Mike.

L’ironia dei romanisti

Dall’altra parte della barricata rispetto ai laziali ci sono i tifosi della Roma, che invece hanno ironizzato sui social esultando per il rifiuto di Lotito a cedere la società. “Grande Claudio, resisti!”, scrive Ipiùfedeli su Instagram. “Non mollare Claudio!”, gli fa eco Francesco027. “Resisti presidente!”, aggiunge Lorenzo. “Tifosi romanisti in festa su tutte le piazze”, ironizza Matte. “Noi romanisti sfottiamo, ma secondo me Lotito è davvero dei nostri sennò non si spiega: 600 milioni!”, la chiosa di Daniel.