Lazio, Lotito senza freni al telefono con un tifoso: accusa Sarri per la crisi di risultati, poi l’insulto all’ex Baroni  

In una conversazione con un supporter biancoceleste diventata virale sul web il presidente attacca duramente l’allenatore toscano e il suo predecessore

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un nuovo show a telefono di Claudio Lotito è diventato rapidamente virale sul web: il presidente si è sfogato in una conversazione con un tifoso della Lazio attaccando duramente Maurizio Sarri per la crisi stagionale e la gestione dei giocatori e ha insultato l’ex Marco Baroni per l’eliminazione di un anno fa col Bodo Glimt in Europa League.

Lazio, Lotito attacca Sarri a telefono

Uno sfogo incontrollato o una spericolata strategia di comunicazione per mandare un messaggio a tifosi e allenatore? Il web si interroga sull’ennesima telefonata tra Claudio Lotito e un tifoso della Lazio diffusa e poi divenuta rapidamente virale sui social. Nella conversazione il presidente biancoceleste ci va già duro soprattutto nei confronti di Maurizio Sarri, affermando di non tollerare le critiche del tecnico al mercato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“La società c’ha un nome e un cognome: Claudio Lotito. Non è di Sarri, se la vuole Sarri se la compra”, sbotta il presidente dopo la critica del tifoso, che sottolineava lo scarso potere dell’allenatore nelle scelte della campagna acquisti. “L’allenatore deve prendere i giocatori che ha a disposizione e farli giocare, se è un buon allenatore – aggiunge poi Lotito -. Se no di che parliamo?”.

L’accusa a Sarri sulla gestione dello spogliatoio

Lotito continua poi nel suo attacco a Sarri, accusato di incoerenza o di non capire il valore dei giocatori a sua disposizione. “Mi ha bloccato le cessioni di Noslin e Belahyane e non li fa giocare, Maldini l’ho preso per fare l’esterno sinistro e gli fa fare il centravanti. Solo a lui non piacciono i giocatori: Castellanos non lo faceva giocare e l’ho venduto a 30 milioni, Dia adesso lo vendo a 18”, prosegue Lotito, che attacca Sarri anche per non essere in grado di ascoltare i giocatori e quindi tenere sotto controllo lo spogliatoio.

“Guendouzi lo faceva giocare a tre e si è rotto le scatole ed è voluto andare via – spiega il presidente della Lazio – Se non sai creare la giusta alchimia nello spogliatoio si creano quelle situazioni per cui poi la gente ti manda a quel paese”.

La risposta ai tifosi e l’insulto all’ex Baroni

Ma Sarri non è l’unico bersaglio dell’invettiva di Lotito, che commenta in maniera sprezzante la protesta dei tifosi, assenti da settimane all’Olimpico. “Che problema c’è? Mica vi ho chiesto i soldi. Io per salvare sta c…o di storia della società di cui vi vantate ho dovuto cacciare 550 milioni di debiti”. E nel mirino di Lotito, alla fine, capita anche Marco Baroni, predecessore di Sarri a cui il presidente imputa l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League di un anno fa contro il Bodo Glimt. “L’anno scorso eravamo primi in Europa – ricorda Lotito – con il Bodo abbiamo sbagliato perché quello scemo (Baroni, ndr) ha fatto tirare il rigore a Castellanos che era infortunato”.

La chiosa, infine, riassume l’idea che sembra permeare l’intera conversazione: “Pensa che danni che fanno gli allenatori…”, dice Lotito nel tentativo di auto-assolversi. Ma difficilmente una telefonata, studiata o meno, riuscirà a placare la rabbia dei tifosi della Lazio nei suoi confronti.