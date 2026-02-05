Lazio, Lotito si inimica anche l’uomo di Elon Musk. Sarri unica speranza: il piano per evitare il disastro

La petizione online contro il patron ha già raggiunto quasi 40mila firme e i gruppi organizzati annunciano una nuova protesta per la prossima sfida casalinga

La tensione a Formello si taglia a fette, e non solo per lo spinoso caso Romagnoli che ha agitato gli ultimi giorni di mercato. Si allarga il fronte delle proteste anti-Lotito che coinvolge addirittura il referente italiano di Elon Musk. I tifosi, delusi dalla campagna di riparazione che ha fatto registrare plusvalenze record ma pochi acuti degni di nota in entrata, prendono ancora una volta di mira il patron, mentre Sarri pensa a un piano per evitare il disastro. Che passa soprattutto attraverso due volti nuovi: Taylor e Maldini.

Lazio, l’uomo di Elon Musk contro Lotito

Dall’Olimpico semideserto alle migliaia di firme raccolte sul web. Ormai i tifosi biancocelesti esprimono il loro dissenso nei confronti di Lotito nei modi più disparati. L’ultima forma di protesta è una petizione on line che viaggia verso le 40mila sottoscrizioni. E che vede in prima linea tifosi vip delle aquile. Da Alessandro Di Battista ai giornalisti Mauro Mazza e Riccardo Cucchi. Dai figli delle leggende della Lazio che conquistò lo scudetto nel 1974 come James Wilson e Gabriele Pulici a – pensate un po’ – Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, l’uomo più ricco del pianeta secondo la classifica stilata da Forbes.

Intanto i gruppi del tifo organizzato hanno annunciato che in occasione della prossima partita casalinga con l’Atalanta non entreranno all’Olimpico: “Resteremo nuovamente a Ponte Milvio. Vi chiediamo di accogliere liberamente e spontaneamente il nostro invito, lasciando nuovamente solo questo personaggio (Lotito, ndr) davanti agli occhi di tutto il mondo del calcio. In 21 anni di motivi per contestare questa presidenza ce ne sono stati tanti, sicuramente quello che ha messo tutti veramente d’accordo è la persistente mancanza di rispetto nei confronti di un intero popolo”, si legge nel comunicato dei tifosi.

Sarri e il piano per salvare la stagione

Il mercato ha causato non poche frizioni anche tra Sarri e Lotito, con frecciate da entrambe le parti che hanno surriscaldato l’atmosfera di Formello. Se in estate le tensioni erano state generate dal blocco totale degli acquisti; a gennaio è stato il via libera a generare incomprensioni.

Ora, però, è il momento di remare tutti nella stessa direzione. Perché il calendario propone tre sfide cruciali: le due di campionato contro Juventus (allo Stadium) e Atalanta; nel mezzo i quarti di Coppa Italia al Dall’Ara contro un Bologna in crisi. Proprio la Coppa diventa l’obiettivo da raggiungere per salvare la stagione. Lo riferisce Il Messaggerro, che svela il contenuto del faccia a faccia tra Sarri e il ds Fabiani andato in scena nell’ufficio del ‘Comandante’.

Taylor e Maldini, le pedine per la svolta

Arrivato dall’Ajax, il 23enne olandese Taylor è il colpo più interessante messo a segno dalla Lazio durante il mercato di gennaio. Contro la Juventus giocherà la sua quinta partita di fila, praticamente già un titolarissimo. Kenneth ha conquistato tutti per la qualità del suo palleggio, ma anche per le due doti realizzative, esaltate dal primo gol in Italia trovato nell’ultima sfida vinta 3-2 col Genoa. L’idea di Sarri è fare di Taylor il nuovo Luis Alberto, arma preziosa della sua Lazio.

Ma c’è un piano anche Maldini jr, a caccia della consacrazione dopo il flop con l’Atalanta. Per il figlio d’arte l’allenatore pensa a un ruolo da falso nueve alla Mertens. Quella fu l’intuizione geniale che, ai tempi del Napoli, portò alla nascita del ‘sarrismo’ e uno scudetto “perso in albergo”. Daniel spera che la storia si ripeta.