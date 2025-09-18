Lazio, l'ennesima telefonata folle di Lotito: offese ai tifosi, attacco a Roma, Milan e Inter. Il caso esplode sui social

Il presidente della Lazio ancora una volta vittima di un tifoso, la telefonata finisce sui social e diventa un caso. La vigilia del derby con la Roma si accende e arrivano le critiche

La Lazio non ha cominciato la sua stagione nel migliore dei modi possibili e ancora una volta nel mirino dei tifosi finisce il presidente Claudio Lotito. Ma alla vigilia del derby con la Roma in programma domenica alle 12.30 la tensione sale alle stelle con il patron biancoceleste che sarebbe stato vittima dell’ennesima telefonata che poi è finita integralmente sui social.

Le offese ai tifosi della Lazio

Nella telefonata che ha fatto la sua comparsa sui social ma che va ancora verificata, la voce è quella di Claudio Lotito che risponde a un tifoso sulla situazione attuale della Lazio. E come spesso capita il patron biancocelesti non si limita a frasi di circostanza: “Se voglio bene ai tifosi della Lazio? Certe volte no perché siete scemi, se foste intelligenti ragionereste col vostro cervello e invece non lo fate. Tutte queste chiamate che mi fate sono registrate. Ma se mi fate stalking poi vi metto il daspo. Se sei un tifoso, fai il tifoso. Sono 22 anni che faccio il presidente e la Lazio non ha problemi. Non li ha avuti neanche quest’anno ma li hanno creati altri. E invece che attaccare loro ve la prendete con me. Non stiamo affondando, ho pagato 50 milioni di stipendi ai giocatori. Se volete, mettetevi le mani in tasca e tirate fuori i soldi, vi comprate una società e decidete cosa fare”.

L’attacco a Roma, Milan e Inter

Nel corso della telefonata con il tifoso, il presidente della Lazio ci tiene a ribadire lo stato di salute del suo club e attacca gli altri: “I debiti di Cragnotti li devo pagare fino al 2027. Io avrei dovuto fare un aumento di capitole e togliere di mezzo tutti. Vi ho fatto sognare con una società che era fallita. Se volete fallire, ci vogliono tre minuti a spendere tutto. La situazione è questa. La Roma, il Milan e l’Inter stanno nella me…a”.

Il caso esplode sui social

Non è la prima volta che il presidente Lotito finisce in una situazione del genere. Anche in passato il numero uno della Lazio ha risposto ai tifosi con le conversazioni che poi hanno fatto la loro comparsa sui social. Lotito continua a rispondere a tutti e a quanto pare il suo numero di telefono deve essere abbastanza diffuso tra i tifosi biancocelesti. Anche questa volta la telefonata (che resta ancora da verificare, ndr) scatena la reazione ddi rabbia da patte dei tifosi: “Meriterebbe lo stadio vuoto ma ha un esercito di complici e lo sa”, scrive un fan biancoceleste. E ancora: “Non so se sia reale o no l’ultima telefonata. Se lo è, allora è la più grave di tutte per quello che dice e non solo per i tifosi della Lazio. Sorvolando sul suo solito linguaggio con tono arrogante e minaccioso”.