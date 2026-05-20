Lazio, Lotito pronto a riportare Thiago Motta in serie A: il matrimonio perfetto che può far felice la Juventus

L’allenatore italo-brasiliano sarebbe la prima scelta dei biancocelesti per sostituire Sarri, ormai prossimo alla partenza: il suo ritorno un vantaggio anche per i bianconeri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Thiago Motta può tornare in serie A: lo vuole Claudio Lotito per sostituire Maurizio Sarri alla guida della Lazio. Il matrimonio tra il tecnico italo-brasiliano e il club biancoceleste rappresenta un incastro perfetto per le esigenze delle parti e potrebbe fare felice anche la Juventus.

Lazio, Lotito pensa a Motta per il post-Sarri

Esonerato a marzo 2025 dalla Juventus, Thiago Motta è rimasto finora in attesa della chiamata giusta per rilanciare la sua carriera, rifiutando anche diverse proposte provenienti dall’estero, tra cui quelle del Monaco e della Real Sociedad. Ora, però, l’allenatore italo-brasiliano potrebbe realmente rimettersi in gioco: secondo il Corriere dello Sport Motta sarebbe la prima scelta di Claudio Lotito in vista dell’addio quasi certo alla Lazio di Maurizio Sarri, conteso tra Napoli e Atalanta. Secondo il quotidiano, il presidente biancoceleste avrebbe già avuto un contatto con il tecnico ex Spezia, Bologna e Juve.

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La Lazio occasione di rilancio per Motta

Vedremo se la trattativa andrà in porto, ma a giudicare dalle premesse quello tra Motta e la Lazio potrebbe trasformarsi nel matrimonio perfetto. Il tecnico italo-brasiliano cerca infatti una piazza dove rilanciarsi dopo il flop in bianconero, un fallimento che, considerate le difficoltà dei successori Igor Tudor e Luciano Spalletti, risulta difficile addebitargli in via esclusiva.

E la Lazio può rappresentare l’occasione giusta per Motta: la piazza biancoceleste ha bisogno di voltare pagina dopo la tribolata stagione che sta per concludersi e l’ambizioso gioco dell’allenatore italo-brasiliano potrebbe portare nuovi stimoli ai tifosi. Inoltre, dopo un campionato di alti e bassi e senza qualificazione alle coppe europee, Motta ripartirebbe senza alcuna pressione, in una situazione simile a quella vissuta a Bologna, la piazza in cui ha lasciato il ricordo migliore.

I vantaggi per Lotito

Ma anche per Lotito Motta potrebbe rappresentare una scommessa vincente: dopo l’anno sabbatico il tecnico italo-brasiliano non avanzerebbe pretese sul mercato, lasciando mano libera alla dirigenza biancoceleste. Una bella differenza rispetto alle continue lamentele rivolte da Sarri al club nella stagione in corso. Quanto all’ingaggio, Motta potrebbe accontentarsi dello stesso stipendio di Sarri, pari a 2,5 milioni di euro più eventuali bonus legati alle qualificazione alle coppe europee.

La Juventus alla finestra

Di sicuro l’approdo di Motta alla Lazio farebbe felice la Juventus, che si libererebbe finalmente del contratto del tecnico esonerato più di un anno fa e che attualmente pesa per 5,5 milioni lordi sulle casse del club bianconero. Certo, risparmiare l’ultima annualità di stipendio di Motta non permetterà alla Juventus di recuperare ingenti risorse per la campagna acquisti, ma rappresenterebbe comunque un aiuto al termine di un campionato che, per come si è messa la classifica dopo la sconfitta con la Fiorentina, è probabile che termini con i bianconeri fuori dalla prossima Champions League.