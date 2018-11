Lazio, Lotito tranquillizza Inzaghi

La Lazio sta viaggiando a vele spiegate sia in Europa League che in campionato. Il patron Lotito, attraverso i microfoni di Lazio Style Channel, ha fatto il punto in casa biancoceleste: "Siamo in crescita esponenziale. Il tempo ci darà ragione".

Sulle tante lamentele da parte del tecnico Inzaghi: "Adesso non parliamo di queste cose, siamo una grande famiglia ed essendo una famiglia i conforti ci sono sempre". Una battuta su Milinkovic-Savic: "Il calcio è un gioco di squadra, si vince e si perde tutti insieme. Certo, se tutti i giocatori stanno in ottima forma possono fare la differenza".

SPORTAL.IT | 19-11-2018 09:50