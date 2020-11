Lazio: Luis Alberto positivo al Covid-19

Attraverso una diretta su Twitch, Luis Alberto è uscito allo scoperto in una diretta su Twitch, rivelando di essere lui uno dei positivi al Covid-19. Ci sono altri due giocatori in isolamento e sono Manuel Lazzari e Djavan Anderson.

Restano fuori dalla partita contro il Torino, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson, oltre ad Escalante e Radu, fermi per problemi muscolari, Vavro per pubalgia e il lungodegente Lulic. Fondamentale il recupero di Immobile. L’attaccante azzurro sarà della partita per la felicità del tecnico Inzaghi.

OMNISPORT | 01-11-2020 09:18