Lazio, Luiz Felipe non si sbilancia sul futuro

Intervistato da Uol Esporte, il difensore della Lazio Luiz Felipe ha parlato del particolare momento attraversato dal calcio a livello mondiale, tra un calciomercato le cui date sono ancora incerte e un presente pieno di dubbi sul fronte ripresa del campionato.

"È un momento strano, non sappiamo cosa succederà nei prossimi mesi – ha detto l'italo-brasiliano – Alcuni campionati sono stati chiusi, altri stanno cercando di ripartire. È tutto molto difficile e credo che i club non stiano pensando molto al mercato, oggi le priorità sono altre. Tutti vorremmo giocare, è il nostro lavoro, la nostra passione, ma non possiamo ignorare quello che sta succedendo. Se le autorità sanitarie ci daranno l'ok, perfetto, ma dobbiamo tornare solo in sicurezza. La salute collettiva viene prima di tutto".

Luiz Felipe ha poi parlato delle voci di mercato che lo danno nel mirino di club come Barcellona e Bayern Monaco: "È chiaro che queste voci mi rendono felice, significa che sto lavorando bene e che ci sono dei grandi club che mi tengono d'occhio, ma chi mi conosce sa che sono un ragazzo tranquillo e l'unica cosa di cui ho bisogno è rimanere concentrato e pensare a fare del mio meglio per la Lazio, che ha avuto fiducia in me e mi ha dato tutto l'appoggio necessario sin dal primo giorno".

SPORTAL.IT | 08-05-2020 20:35