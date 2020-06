Lazio, maglia antirazzista nel riscaldamento di Bergamo

Maglia antirazzista per la Lazio, in campo a Bergamo contro l'Atalanta nel mercoledì sera di campionato.

La squadra biancoceleste si è presentata nel riscaldamento prepartita del Gewiss Stadium indossando una t-shirt bianca recante la scritta "We all bleed the same colour", "tutti sanguiniamo con lo stesso colore".

Un messaggio importante da parte della squadra biancoceleste, che in giornata si era recata anche al cimitero di Bergamo per rendere onore alle vittime locali del Coronavirus.

SPORTAL.IT | 24-06-2020 21:22