Lazio-Mantova, moviola: la punizione a 2 in area e il gol non visto al 96’, il Var salva l’arbitro e condanna Gattuso

La prova dell’arbitro Mucera all’Olimpico nella gara dei 32 esimi di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto palermitano ha ammonito quattro giocatori

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Quattro ammoniti, un paio di giocatori graziati e un gol buono annullato inizialmente e poi convalidato grazie all’intervento del Var Camplone: luci e ombre per l’arbitro palermitano Mucera all’Olimpico, vediamo cosa è successo.

Lazio-Mantova, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 21′, è per Tomasevic per un fallo da dietro ai danni di Zaccagni. Al 25′ ammonizione un po’ severa per Rovella per un fallo tattico ai danni di Ilie. Al 30′ l’arbitro assegna una punizione a due in area di rigore dopo che Bardi raccoglie con le mani in area il pallone, servito a metà campo da Ignacchiti. Graziato due volte il Mantova per falli evidenti su Rovella e subito dopo su Dele-Bashiru che invece viene ammonito al 56′ per aver interrotto la ripartenza del Mantova con Silva.

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Al 59′ contatto in area di rigore tra Cancellieri e Benaissa. Il centrocampista biancorosso spinge l’esterno, che finisce a terra, ma per Musera non c’è niente. Regolare al 75′ la rete di Ruocco, servito da Bragantini. Al 79′ Cancellieri riceve un cartellino giallo dopo un fallo ingenuo provocato su Castellini. Il Mantova segna ancora al 96′ con Cajazzo; dubbi sulla posizione con Mandas che non era tra i pali, l’arbitro annulla ma interviene il Var che convalida la rete. Dopo il recupero finisce 2-0 per il Mantova

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Graziano Cesari. L’esperto di Mediaset parte da un episodio singolare: “Si vede pochissimo questo caso, una cosa inusuale, su alleggerimento di Castellini verso il portiere, Bardi era distratto e prende con le mani in area ma è solo punizione a due. L’arbitro è partito subito col braccio alzato, perchè era una punizione indiretta. Al 25′ viene ammonito Rovella meritatamente per una trattenuta in ritardo, al 36′ Rovella fa un altro fallo ma era giusto non ammonirlo per una seconda volta perché cercava il pallone senza voler crear danni all’avversario, è conforme al regolamento.

Sul secondo gol del Mantova è una ripartenza con Mandas che si era spinto in avanti sull’ultimo angolo, Cajazzo segna a porta vuota, il gol viene annullato, c’è stata un’interpretazione sbagliata, ma interviene il Var e il gol viene convalidato, ricordiamo che per il fuorigioco vale la linea del pallone, quando il calciatore è più lontano dalla linea di porta della linea del pallone non è fuorigioco, il discorso dei due avversari è un’eccezione al regolamento non il regolamento”

Chi è l’arbitro Mucera

Giuseppe Mucera, l’arbitro scelto per Lazio-Mantova, dopo 4 anni in Can-C è stato promosso nella passata stagione in Can-A dall’Aia. Direttore di gara della sezione di Palermo, ha seguito il concittadino Rosario Abisso nella CAN A/B. La sua stagione è passata da varie partite delicate, come la sfida salvezza tra Milan Futuro e Legnago, ma anche il derby siciliano tra Catania e Messina. Un percorso passato anche per alcuni errori. Il più clamoroso fu quello del marzo 2023, quando Mucera fischiò la fine di Vicenza-Arzignano Valchiampo con un minuto d’anticipo rispetto al recupero indicato. La reazione dell’arbitro palermitano fu quella di portarsi le mani al volto in segno di disperazione, prima di chiedere alle squadre di riprendere a giocare per il tempo rimanente. Ultima uscita in A in Cremonese-Lecce.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cortese e Gentile con Guida IV uomo, Camplone al Var e Giua all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Tomasevic al 21′; Rovella al 25′; Dele-Bashiru al 56′; Cancellieri al 79′