Lazio fuori dalla Coppa Italia, Nando Orsi in esclusiva: “Rispetto per la maglia. Chi non vuole venire, vada altrove”

La sconfitta interna contro il Mantova, squadra che milita nel campionato di Serie B, nel primo turno della Coppa Italia 2026/2027, ha fatto suonare l’ennesimo campanello d’allarme in casa Lazio. Le premesse non erano delle migliori, ma dopo la prestazione di domenica sera, la preoccupazione è altissima per il resto della stagione.

Ne abbiamo parlato con uno che conosce il mondo biancoceleste come le sue tasche, l’ex portiere e allenatore Nando Orsi, dal 1982 al 1985 e dal 1989 al 1998 alla Lazio come giocatore, mentre dal 1999 al 2004 ha lavorato insieme agli staff tecnici che si sono succeduti alla guida della squadra capitolina.

Lazio eliminata dalla Coppa Italia: quanto è grave la situazione?

Orsi, quanto pesa questa eliminazione e quanto è grave la situazione?

“Quello che è accaduto in campo fa pendant con tutto quello che sta succedendo intorno alla Lazio. In generale, ad inizio stagione qualche partita la puoi anche staccare, però è tutto il contesto che fa pensare che possa essere difficile l’intera annata. C’erano più mantovani che laziali allo stadio Olimpico, per dire. Certi giocatori, forse, pensavamo fosse più semplice di quello che è e anche le scelte dell’allenatore non si sono rivelate giuste. Non è andato bene niente. C’è una settimana per lavorare, ricompattare il gruppo, rimettere in sesto la mente in vista dell’esordio in Serie A contro il Bologna. I giocatori della Lazio gli stimoli devono trovarli dentro loro stessi. Quando gli avversari, soprattutto quelli che devono salvarsi, giocano in uno stadio vuoto sono avvantaggiati. La situazione resta allarmante”.

Lazio, la paura della Serie B

Tra i tifosi serpeggia lo spettro della Serie B, un pensiero che Orsi rispedisce al mittente.

“Ancora la stagione deve iniziare, c’è un pessimismo incredibile. Io, invece, voglio avere ancora un po’ di fiducia verso la squadra e Gattuso, che può dare determinate motivazioni. Ci sono calciatori che hanno qualità, penso a Rovella, Frattesi, Zaccagni, Taylor, Pedraza, e esperienza. Devono trascinare, in campo e nella testa, tutti gli altri insieme al mister”.