Lazio, il mercato si sblocca: Loftus-Cheek, Samardzic, Insigne, Raspadori, così cambia la squadra di Sarri

Sarri s’appresta a cambiare la Lazio. Ancora poche ore e poi la Lazio saprà se potrà tornare a fare mercato dopo il blocco estivo o se il club andrà incontro a nuove limitazioni. In un modo o nell’altro, però, i biancocelesti torneranno operativi. Guendouzi o Castellanos, se non entrambi, le pedine in grado di consentire a Lotito di esaudire le richieste del tecnico, reduce da una stoica vittoria in nove uomini a Parma. Da Loftus-Cheek a Samardzic: la rivoluzione è alle porte.
- Lazio, riparte il mercato: gli scenari
- Guendouzi e Castellanos sacrificati?
- Loftus-Cheek o Samardzic per il centrocampo
- Le mosse per l'attacco: piace Raspadori
Lazio, riparte il mercato: gli scenari
Quella di domani, martedì 16 dicembre, si configura come una giornata decisiva per la Lazio. La nuova commissione che ha sostituito la Covisoc e che valuta i conti della Serie A scioglierà le riserve, per cui i club sapranno se potranno o meno operare sul mercato e a quali condizioni.
Tutto dipende dal rapporto tra l’ormai temutissimo costo del lavoro allargato e i ricavi, che non deve essere superiore alla soglia dello 0,8. Sarri – accolto dagli applausi dei tifosi in occasione della tradizionale cena di Natale che si è tenuta in noto locale in zona Eur – incrocia le dita, ma in caso di blocco soft la Lazio tornerà comunque a essere operativa: a ogni cessione dovrà seguire un acquisto e non si potrà spendere più di quanto si incassa.
Guendouzi e Castellanos sacrificati?
La prima parte della stagione delle aquile è stata caratterizzata dall’emergenza. Tra l’impossibilità di acquistare nuovi calciatori e gli infortuni, il tecnico di Figline Valdarno è stato costretto ai salti mortali. Eppure la Lazio è lì, a -5 dal quarto posto, ma con nuovi problemi all’orizzonte: Dia e Dele-Bashiru salutano per la Coppa d’Africa, Zaccagni e Basic sono squalificati, Rovella e Isaksen infortunati.
E, allora, il mercato può servire a puntellare un organico con l’obiettivo di renderlo il più possibile compatibile col credo tattico di Sarri. Guendouzi è finito nel mirino del Sunderland, ma serve un’offerta da 30 milioni per far decollare l’operazione. Il West Ham, che sta per dare Fullkrug al Milan, ha invece puntato Castellanos: anche per il Taty la Lazio chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.
Loftus-Cheek o Samardzic per il centrocampo
In caso di addio a Guendouzi, l’obiettivo numero uno 1 a centrocampo è Loftus-Cheek, che ha già lavorato con Sarri ai tempi dell’esperienza condivisa al Chelsea. Il calciatore inglese, che punta ai Mondiali 2026, è pronto a lasciare il Milan per rilanciarsi nella Capitale, al punto da essere disposto a spalmarsi lo stipendio da 4 milioni più bonus.
L’alternativa è rappresentata da Samardzic, che sta trovando poco spazio all’Atalanta da quando Palladino ha subentrato a Juric: l’ex Udinese costa 15 milioni.
Le mosse per l’attacco: piace Raspadori
Dovesse partire Castellanos, in cima alla lista dei desideri della Lazio campeggia il nome di Giacomo Raspadori, che – lasciata Napoli dopo lo scudetto – non è riuscito a conquistare Simeone. All’Atletico Madrid va male e nell’anno dei Mondiali Jack rischia la clamorosa esclusione.
Il ritorno in Italia – si prospetta un derby di mercato con la Roma – è la soluzione migliore per tutti. Anche per il club spagnolo che intende tutelare l’investimento da 22 milioni più 4 di bonus sostenuto in estate. Lorenzo Insigne, protagonista del ciclo sarriano alle falde del Vesuvio, s’è promesso da mesi al suo ex allenatore: svincolato, può prendere il posto di Hysaj.