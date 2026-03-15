Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri conferma Leao e Pulisic davanti, Sarri punta sull’ex Maldini

Ecco le scelte di Sarri e Allegri per il big match che chiude la domenica di Serie A. Milan quasi interamente confermato dopo il successo nel derby, Maldini guida l'attacco della Lazio

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Dopo il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta la sfida tra Lazio e Milan assume ancor più valore in ottica lotta scudetto, con Massimiliano Allegri che conferma quasi interamente l’undici del derby per cercare di accorciare ulteriormente in classifica. Dall’altra parte i biancocelesti di Maurizio Sarri non hanno certamente alcuna intenzione di fungere da vittima sacrificale, con l’ex Daniel Maldini che è tra i giocatori più attesi del match.

Il momento di Lazio e Milan

La Lazio si presenta alla sfida all’Olimpico reduce dal successo per 2-1 contro il Sassuolo, prima vittoria dei biancocelesti dopo oltre un mese di astinenza in cui in campionato – aveva ottenuto due pareggi (Juventus e Cagliari) e due sconfitte (Atalanta e Torino) – e con l’intenzione di risalire la classifica di Serie A che la vede attualmente al decimo posto, lontana dalle posizioni utili per disputare le prossime coppe europee.

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Il Milan invece si presenta alla sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria per corto muso nel derby contro l’Inter, che ha riaperto anche il discorso scudetto, soprattutto visto il pareggio dei nerazzurri contro l’Atalanta nella giornata di sabato 14 marzo. Per credere nella conquista del campionato i rossoneri sono però chiamati a battere i biancocelesti per accorciare e portarsi a -5 dalla vetta a nove giornate dal termine della Serie A.

Le scelte di Sarri

Solito 4-3-3 per Sarri, che conferma Motta in porta al posto dell’infortunato Provedel. A proteggere l’estremo difensore ci saranno i centrali Gila e Provstgaard (che sostituisce l’infortunato Romagnoli), con Marusic e Tavares che agiranno rispettivamente come terzino destro e sinistro. In mediana spazio a Dele-Bashiru e Taylor come mezz’ali e Patric adattato come vertice basso, mentre davanti toccherà ai soliti Isaksen e Zaccagni come esterni alti e al grande ex di giornata Maldini come falso nuove al centro dell’attacco.

Le scelte di Allegri

Stesso modulo di sempre anche per Allegri, che conferma il 3-5-2 con Maignan in porta protetto da Tomori, De Winter e Pavlovic. Sugli esterni spazio a Saelemaerkers e all’eroe del derby Estupinan, mentre in mezzo al campo trovano spazio Fofana, Modric e Jashari al posto dello squalificato Rabiot. In attacco confermata la coppia composta da Leao e Pulisic.

Le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri