Lazio-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Allegri per la Coppa Italia

Cinque giorni dopo la partita di campionato, riecco di fronte Lazio e Milan. La rivincita tra l’undici di Sarri e quello di Allegri si consuma in Coppa Italia e a campi invertiti: stavolta, infatti, si gioca all’Olimpico perché nella scorsa stagione i biancocelesti sono arrivati prima dei rossoneri in classifica. Lazio esentata dai primi turni della competizione, a differenza del Milan che per arrivare agli ottavi ha superato due pugliesi: il Bari nel primo turno e il Lecce nel secondo. Da adesso si fa sul serio: la manifestazione tricolore, per due squadre che non giocano quest’anno in Europa come Lazio e Milan, può rappresentare un’occasione davvero importante.
- Lazio-Milan: le probabili formazioni
- Mandas e Dia: le scelte di Sarri
- Jashari, Pulisic: le scelte di Allegri
Lazio-Milan: le probabili formazioni
Nessun dubbio sui moduli, che sono i marchi di fabbrica storici dei due tecnici: Sarri da una parte e Allegri dall’altra. Lazio col 4-3-3, Milan col 3-5-2, entrambe accomunate da una scelta di fondo: turnover sì, ma con relativa moderazione perché la Coppa Italia potrebbe rappresentare una sorta di “ancora di salvataggio”. Tra i padroni di casa il dubbio principale riguarda il centravanti? Chi tra Dia e Castellanos giocherà al centro dell’attacco? Tra i rossoneri, invee, riposo per Modric e Gabbia, con qualche seconda linea “illustre” che dovrebbe fare la sua comparsa in campo dal primo minuto.
Mandas e Dia: le scelte di Sarri
In porta nella Lazio spazio al portiere di coppa, Mandas, con Provedel in panca. A destra Marusic, coppia centrale formata da Gila e dal grande ex Romagnoli, con Nuno Tavares riproposto a sinistra. Forma e sostanza a centrocampo con Guendouzi, Vecino e Basic che dovrebbero costituire il terzetto nella zona nevralgica. In attacco, poi, spazio al tridente formato da Isaksen a destra, Dia (o Castellanos) al centro e capitan Zaccagni sulla sinistra. Ovviamente, non sono da escludere sorprese dell’ultimo momento: notevole la voglia di rivalsa della Lazio visto l’esito beffardo del match di campionato.
Jashari, Pulisic: le scelte di Allegri
Tra i rossoneri la novità principale è rappresentata dal ritorno di Pulisic, anche se inizialmente solo dalla panchina. In attcco, infatti, dovrebbe giocare Leao col supporto di Loftus-Cheek. Il portoghese è in vantaggio rispetto a Nkunku, che pure scalpita. A centrocampo spazio per Jashari in cabina di regia, con Ricci e Rabiot ai lati, l’instancabile Saelemaekers a destra e la novità Estupinan a sinistra. Davanti a Maignan, confermatisimo tra i pali, il terzetto costituito da Tomori, De Winter e Pavlovic. Per l’ex genoano un’occasione da cogliere al volo, una chance tra i titolari in una serata speciale.