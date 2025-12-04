Lazio-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Allegri per la Coppa Italia

Turnover moderato per entrambi i tecnici nella sfida che vale l'accesso ai quarti di finale e che rappresenta la rivincita dopo il tumultuoso match di campionato a San Siro.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Cinque giorni dopo la partita di campionato, riecco di fronte Lazio e Milan. La rivincita tra l’undici di Sarri e quello di Allegri si consuma in Coppa Italia e a campi invertiti: stavolta, infatti, si gioca all’Olimpico perché nella scorsa stagione i biancocelesti sono arrivati prima dei rossoneri in classifica. Lazio esentata dai primi turni della competizione, a differenza del Milan che per arrivare agli ottavi ha superato due pugliesi: il Bari nel primo turno e il Lecce nel secondo. Da adesso si fa sul serio: la manifestazione tricolore, per due squadre che non giocano quest’anno in Europa come Lazio e Milan, può rappresentare un’occasione davvero importante.

Lazio-Milan: le probabili formazioni

Nessun dubbio sui moduli, che sono i marchi di fabbrica storici dei due tecnici: Sarri da una parte e Allegri dall’altra. Lazio col 4-3-3, Milan col 3-5-2, entrambe accomunate da una scelta di fondo: turnover sì, ma con relativa moderazione perché la Coppa Italia potrebbe rappresentare una sorta di “ancora di salvataggio”. Tra i padroni di casa il dubbio principale riguarda il centravanti? Chi tra Dia e Castellanos giocherà al centro dell’attacco? Tra i rossoneri, invee, riposo per Modric e Gabbia, con qualche seconda linea “illustre” che dovrebbe fare la sua comparsa in campo dal primo minuto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mandas e Dia: le scelte di Sarri

In porta nella Lazio spazio al portiere di coppa, Mandas, con Provedel in panca. A destra Marusic, coppia centrale formata da Gila e dal grande ex Romagnoli, con Nuno Tavares riproposto a sinistra. Forma e sostanza a centrocampo con Guendouzi, Vecino e Basic che dovrebbero costituire il terzetto nella zona nevralgica. In attacco, poi, spazio al tridente formato da Isaksen a destra, Dia (o Castellanos) al centro e capitan Zaccagni sulla sinistra. Ovviamente, non sono da escludere sorprese dell’ultimo momento: notevole la voglia di rivalsa della Lazio visto l’esito beffardo del match di campionato.

Jashari, Pulisic: le scelte di Allegri

Tra i rossoneri la novità principale è rappresentata dal ritorno di Pulisic, anche se inizialmente solo dalla panchina. In attcco, infatti, dovrebbe giocare Leao col supporto di Loftus-Cheek. Il portoghese è in vantaggio rispetto a Nkunku, che pure scalpita. A centrocampo spazio per Jashari in cabina di regia, con Ricci e Rabiot ai lati, l’instancabile Saelemaekers a destra e la novità Estupinan a sinistra. Davanti a Maignan, confermatisimo tra i pali, il terzetto costituito da Tomori, De Winter e Pavlovic. Per l’ex genoano un’occasione da cogliere al volo, una chance tra i titolari in una serata speciale.