Dopo il pareggio di Torino, i rossoneri ritrovano "Ringhio" all'Olimpico di Roma: tante assenze in casa biancoceleste, mentre il tecnico portoghese si affida al giovane Cisse

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il Milan di Rubén Amorim riparte da Roma e dall’attesissima sfida con la Lazio del grande ex Rino Gattuso. Allo stadio Olimpico si affrontano due squadre che hanno iniziato al meglio questo campionato: biancocelesti a punteggio pieno nonostante la durissima contestazione nei confronti di Lotito, mentre i rossoneri sono stati fermati solo al 92’ dal gol di Gatti e dalla Juventus di Spalletti, lo scorso weekend. Qui di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Milan: ecco la decisione su Luka Modric e Christian Pulisic.

Serie A, Lazio-Milan: Gattuso contro Amorim

Amorim a caccia di nuove certezze nella Capitale, ma di fronte avrà un ostacolo non facile da superare. La Lazio di Gattuso, anche ad Udine, si è dimostrata squadra solida e cinica, proprio come il suo allenatore. Quel Rino Gattuso intenzionato a riscattare la delusione incassata in Nazionale, dopo la sconfitta ai calci di rigore con la Bosnia ai playoff per i Mondiali, e ad avere nuovamente un ruolo centrale nel massimo campionato italiano. Dimenticare le ultime parentesi all’estero è il primo passo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fattore Olimpico (semivuoto). Si giocherà in un clima spettrale, ancora una volta. Il tifo organizzato della Lazio non entrerà in Curva Nord, dando seguito alla protesta annunciata ad inizio stagione. Silenzio in casa, grandi numeri in trasferta. E la coreografia del “Bluenergy Stadium” ha confermato che la passione non si è mai realmente spenta, ma è la gestione Lotito a non convincere e ad alimentare malumori di anno in anno.

Le scelte di Gattuso: Frattesi ancora titolare

La Lazio conferma il 4-3-3 apprezzato nelle prime apparizioni stagionali, ripartendo dall’affidabilità di Mandas, protagonista anche contro l’Udinese di un paio di interventi decisivi. Al centro della difesa Doekhi e Provstgaard, con Floriani Mussolini a destra e Nuno Tavares sulla corsia mancina. In mediana c’è Belahyane a fare da schermo davanti alla retroguardia, con Frattesi e Taylor attualmente intoccabili nel ruolo di interni di centrocampo. A supporto di Pinamonti agiranno Cancellieri e Zaccagni.

Le scelte di Amorim: la scelta su Modric e Pulisic

Difesa a tre per Amorim, con il classico 3-4-2-1: il trio formato da Gila, De Winter e Pavlovic a protezione di capitan Maignan, con Chukwueze ed Estupinan a presidiare le rispettive fasce. In mezzo al campo spazio a Musah e Modric, con Cisse e Rabiot sulla trequarti offensiva, alle spalle di Gonçalo Ramos. Pulisic inizialmente in panchina.

Lazio-Milan: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali di Gattuso e Amorim:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; G. Ramos. Allenatore: Amorim.