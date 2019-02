Coppa Italia 2018-19, Lazio-Milan: le probabili formazioni

Tutto pronto per la gara d’andata, valida per la semifinale di Coppa Italia, tra Lazio e Milan. Sono 18 i precedenti, in Coppa Italia, tra le due squadre con otto successi rossoneri e sette biancocelesti (tre i pareggi, compresi quelli dello scorso anno che hanno garantito la qualificazione al Diavolo).

3-5-1-1 per Inzaghi che, complice un Bastos ancora non al 100%, potrebbe arretrare Lucas Leiva in difesa. Da valutare anche le condizioni di Lulic, non al meglio. In avanti fiducia a Immobile. Dall’altra parte, Gattuso punterà sul tridente formato da Paquetà, Suso e Piatek, quest’ultimo in grandissimo spolvero.

LAZIO-MILAN (martedì, ore 21.00)

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Lucas Leiva, Acerbi; Marusic, Badelj, Cataldi, Lulic, Milinkovic-Savic; Luis Alberto; Immobile All.: Inzaghi

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu All.: Gattuso

SPORTAL.IT | 25-02-2019 08:55