Lazio-Milan, le probabili formazioni

Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, si torna in campo. Domenica (alle 18.00), all'Olimpico, va in scena Lazio-Milan, gara "da Champions League". Ben 150 i precedenti tra le due squadre con 64 successi rossoneri, a fronte di 28 vittorie biancocelesti (58 i pareggi). Lo scorso anno, netto 4-1 a favore della Lazio, con tripletta di Immobile.

Nel 3-5-1-1 di Inzaghi, spazio a Correa alle spalle di Immobile, autore di otto reti in questa prima parte di campionato. Emergenza pura in casa rossonera. Tantissimi gli assenti, ai quali si aggiunge Higuain squalificato.

Dirige Banti della sezione di Livorno.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Zapata, Simic, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessie, Calhanoglu; Castillejo, Cutrone. All. Gattuso

SPORTAL.IT | 23-11-2018 07:55