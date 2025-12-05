Lazio-Milan, moviola: quanti dubbi sul gol, una sola macchia per Guida

La prova dell’arbitro all’Olimpico nella gara degli ottavi di coppa Italia analizzata ai raggi X dal talent di Mediaset Cesari, due gli ammoniti

Marco Guida, la scelta per Lazio-Milan, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione era stato utilizzato per Cremonese-Sassuolo, Juve-Milan, Pisa-Verona, Milan-Roma, Genoa-Fiorentina e Pisa-Inter, vediamo come se l’è cavata all’Olimpico.

I precedenti tra le due squadre

In Coppa Italia erano 21 i precedenti tra le due squadre, con 7 vittorie Lazio, 5 pareggi, 9 vittorie Milan.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Dei Giudici con Doveri IV uomo, Pezzuto al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito Pavlovic, De Winter.

Lazio-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ il primo giallo, è per Pavlovic per un fallo su Guendouzi. L’Olimpico protesta poco dopo per un’accelerazione di Zaccagni fermata da Tomori senza che l’arbitro ravvisi il fallo. In avvio di ripresa il Milan reclama invano un giallo per Basic, che interrompe la corsa di Loftus-Cheek. Al 61’pestone di Saelemaekers su Zaccagni, l’arbitro inizialmente concede il vantaggio ai biancocelesti per poi tornare sui suoi passi e indicare il calcio di punizione: proteste dei rossoneri.

All’80’ l’episodio chiave: segna Zaccagni ma il corner da cui nasce il vantaggio è dubbio. L’angolo infatti è stato assegnato per il colpo di testa di Estupinan, ma sembra evidente la deviazione di Romagnoli subito dopo. All’86 ammonito De Winter, costretto a trattenere uno scatenato Noslin. Dopo il recupero Lazio-Milan finisce 1-0.

La moviola di Cesari

Sull’arbitraggio di Lazio-Milan ha detto la sua Graziano Cesari. Il talent di Mediaset e Italia1 spiega: “Guida ha arbitrato molto bene dal punto di vista disciplinare. C’è solo una piccola situazione di gioco, quella che porta al calcio d’angolo da cui poi viene il goal. Le immagini non sono chiare e qualche dubbio resta ma va ricordato che in questo tipo di occasioni il VAR non può intervenire, e dunque resta la chiamata dell’arbitro Guida e dei suoi assistenti di campo”.