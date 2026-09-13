Lazio-Milan, moviola: il rigore negato e perché è stato convalidato il gol di Moreira

La prova dell’arbitro genovese Matteo Marcenaro all’Olimpico nell’anticipo della quarta giornata di serie A analizzato al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha usato due metri diversi Marcenaro nel big match della quarta giornata di A: permissivo inizialmente, più severo nella ripresa quando la gara ha rischiato anche di sfuggirgli di mano. Aiutato anche dal Var non ha commesso errori gravi. Vediamo cosa è successo all’Olimpico.

Lazio-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5′ Cancellieri si lancia alle spalle della difesa del Milan e si lascia cadere in area di rigore dopo un contrasto con Estupiñán, per l’arbitro non c’è niente. Valido al 10′ il gol di Cancellieri così come il raddoppio di Noslin al 39′. Nella ripresa animi sempre più accesi in campo, ma Marcenaro ancora non estrae cartellini. Primo giallo al 59′: ammonito Pulisic che entra in ritardo su Taylor colpendolo duramente al ginocchio.

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Fioccano i gialli

All’improvviso Marcenaro cambia metro e inizia ad essere severo. Al 63′ ammnito Belahyane per un intervento falloso su Cisse, subito dopo il giallo è per Pavlovic che interviene fallosamente su Isaksen. Regolare al 65′ il gol di Moreira così come il raddoppio subito dopo. C’è un dubbio per la posizione di Rabiot e per un eventuale tocco di mani, dopo il check del Var la rete viene convalidata. Al 77’ giallo a Zaccagni per un pestone a Musah. All’86’ ammonito anche Gila per un fallo su Zaccagni. La gara si incattivisce sempre di più e Marcenaro fa fatica a riportare la calma. Dopo 4′ di recupero finisce 2-2.

La sentenza di Marelli

Sul gol del 2-2 del Milan spiega tutto il talent di Dazn Luca Marelli che dice: “Il Var ha controllato un eventuale tocco col braccio sinistro di Rabiot, dalla telecamera frontale che abbiamo visto noi si capiva che aveva toccato con la coscia sinistra e non con il braccio, hanno voluto accertarsi che fosse così anche vedendo altre immagini”.

Chi è l’arbitro Marcenaro

Matteo Marcenaro, la scelta per Lazio-Milan, è al suo sesto anno come arbitro di Serie A e due stagioni fa è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Ultima gara diretta in A Roma-Fiorentina

I precedenti tra le due squadre

In 195 gare andate in scena con i rossoneri la Lazio aveva portato a casa 43 vittorie, 65 pareggi e 87 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Di Gioia con Guida IV uomo, Meraviglia al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Pulisic, Belahyane, Pavlovic, Zaccagni, Gila