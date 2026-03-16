Lazio-Milan, moviola: la verità su rigore negato e gol annullato, il rosso a Sarri

La prova dell’arbitro Guida all’Olimpico nel posticipo di A analizzata al microscopio dagli esperti Graziano Cesari di Mediaset e Luca Marelli di Dazn

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si conferma uno dei migliori arbitri italiani il torrese Marco Guida che in Lazio-Milan sbaglia poco o nulla. Vediamo cosa è successo all’Olimpico.

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Lazio-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare il gol di Isaksen al 27′. Nel primo tempo Guida lascia molto giocare e sorvola su alcuni falli con possibili gialli. Al 52′ proteste rossonere per il fallo concesso a Nuno Tavares quasi a ridosso dell’area biancoceleste per il contatto con Saelemaekers. Prima ammonizione al 55′, è per Estupinan che entra in maniera scomposta su Isaksen, fallo di imprudenza e giallo. Al 69′ ammonito anche Motta per perdita di tempo.

Guida non sbaglia nulla

Al 70′ Athekame prova a calciare, Taylor tocca con i tacchetti il collo del piede del difensore del Milan ma per arbitro e VAR non c’è nulla. Cinque minuti dopo su una mischia in area di rigore, Athekame se la ritrova sul piede ed in mezza rovesciata segna ma Guida non ci pensa un attimo e annulla per un tocco di mano. All’80’ protesta Marusic che crolla a terra dopo un contatto in area: per Guida non c’è nulla, all’81’ ammonito Nuno Tavares che arriva in ritardo e colpisce il piede di Saelemaekers.

Il rosso a Sarri

Finale convulso. Al 94′ ammonito Pedro per perdita di tempo, al 95′ giallo a Patric per fallo tattico su Pulisic e al 96′ espulso Sarri per proteste a seguito del minuto in più di recupero concesso. Finisce 1-0 per la Lazio.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è l’esperto di Mediaset, Graziano Cesari che a Pressing su Canale 5 spiega: “Serata di riposo per Guida che non ha avuto bisogno del Var, di Maggioni e Chiffi, vede tutto e bene. Primo episodio al 71′ con un rigore chiesto per un contatto con tra Taylor e Athekame, tocca prima Taylor e non c’è nulla, check brevissomo, seconda situazione il gol annullato al Milan: caso un poì più complicato perché ci sono 5 giocatori in area, c’è un doppio tocco di braccio, il primo, nell’immediatezza, non è punibile, è un pallone inaspettato ma quando tocca il polso è punibile. Tocco involontario? Probabilmente sì ma non si può assegnare la rete, questo è il regolamento”.

La sentenza di Marelli

Anche il talent di Dazn, Luca Marelli, dice la sua partendo dal rigore negato: “Taylor tocca con la punta del piede, poi Athekame tira e Taylor lo prende con i tacchetti sul collo del piede. Evidentemente in Sala VAR non lo hanno valutato come chiaro ed evidente errore“. Sul gol annullato l’ex arbitro comasco condivide la scelta di Guida: “Corretto annullare la rete, Athekame segna e prima nell’immediatezza tocca con la mano ma la rete va annullata perchè tocca con il polso destro. L’immediatezza del tocco di mano è la ragione”

Chi è l’arbitro Guida

Marco Guida, la scelta per Lazio-Milan dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in A in Cagliari-Lazio, in Champions in Barcellona-Galatasaray.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Ayroldi IV uomo, Chiffi al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Estupinan, Motta, Nuno Tavares, Pedro, Patric, espulso Sarri.