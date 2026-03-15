Lazio-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio e Milan aprono un nuovo capitolo della loro rivalità nella 29a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma domenica 15 marzo 2026 alle 20:45. I biancocelesti arrivano al match da 10° in classifica con 37 punti in 28 gare (9 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte; 28 gol segnati, 28 subiti), mentre i rossoneri sono 2° a quota 60 (17 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte; 44 gol fatti, 20 incassati). È una sfida da cartellone: Milan in corsa al vertice, Lazio a caccia di continuità e punti pesanti davanti al proprio pubblico.
- Probabili formazioni di Lazio-Milan
- Gli indisponibili di Lazio-Milan
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lazio-Milan
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Lazio e Milan
Probabili formazioni di Lazio-Milan
Si va verso una Lazio in 4-3-3 con Motta tra i pali al posto di Provedel, out. In difesa, fiducia a Marusic e Tavares sulle corsie, con Gila e Provstgaard al centro. In mediana, opzione Patric in regia con Dele-Bashiru e Taylor mezzali. Davanti, tridente di corsa e tecnica: Isaksen, Maldini e Zaccagni. La Milan di contro potrebbe riproporre il 3-5-2: Maignan protetto dal terzetto Tomori–De Winter–Pavlovic; quinti Saelemaekers ed Estupiñan, in mezzo qualità e gamba con Fofana, Modric e Jashari. In attacco, tandem agile con Pulisic a supporto di Leao. Le assenze di Romagnoli, Cataldi e Loftus-Cheek potrebbero pesare nelle rotazioni; al momento non risultano squalificati nelle note pre-gara.
- Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leao.
Gli indisponibili di Lazio-Milan
Situazione non semplice per la Lazio, che perde pedine chiave in ogni reparto: out Provedel tra i pali, Romagnoli dietro e due riferimenti come Cataldi e Basic in mezzo. Anche il Milan deve rinunciare a fisicità e centimetri: fuori Gabbia dietro e soprattutto Loftus-Cheek tra le linee. Al momento non risultano squalifiche ufficiali registrate.
- Lazio – Infortunati: Romagnoli (infortunio al polpaccio), Gigot (infortunio alla caviglia), Provedel (infortunio alla spalla), Cataldi (infortunio al polpaccio), Basic (infortunio all’inguine), Rovella (clavicola rotta). Squalificati: nessuno.
- Milan – Infortunati: Loftus-Cheek (mascella rotta), Gabbia (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Lazio in altalena tra pareggi e stop, con un successo prezioso sul Sassuolo. Il Milan arriva lanciato: tre vittorie nelle ultime cinque e solidità crescente, con colpi esterni pesanti. Trend che racconta fiducia rossonera e necessità biancoceleste di alzare ritmo e qualità nelle due fasi.
|Lazio
|x
|ko
|x
|ko
|ok
|Milan
|ok
|x
|ko
|ok
|ok
- Lazio
- Juventus–Lazio 2-2
- Lazio–Atalanta 0-2
- Cagliari–Lazio 0-0
- Torino–Lazio 2-0
- Lazio–Sassuolo 2-1
- Milan
- Pisa–Milan 1-2
- Milan–Como 1-1
- Milan–Parma 0-1
- Cremonese–Milan 0-2
- Milan–Inter 1-0
L’arbitro di Lazio-Milan
Dirige Marco Guida, assistenti Peretti–Perrotti, IV Ayroldi, VAR Chiffi, AVAR Maggioni. Nella Serie A 2025-26 Guida ha arbitrato 13 gare, fischiando 7 rigori, 46 ammonizioni e 1 espulsione: media di 3,6 gialli a partita e gestione del contatto piuttosto costante (324 falli complessivi, circa 25 a gara). Un profilo esperto per una sfida dal peso specifico importante.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Lazio e Milan promette equilibrio e scintille. I rossoneri sono imbattuti in larga parte degli incroci recenti e segnano con continuità contro i biancocelesti, ma all’Olimpico l’andamento resta altalenante e spesso in bilico fino all’ultimo. La crescita difensiva del Milan nelle ultime uscite fa il paio con la necessità della Lazio di alzare i giri in casa, dove alterna risultati e cerca il salto di qualità. Occhi su Leao, spesso decisivo contro questi colori, e su Maldini, reduce da un periodo brillante; tra i centrali, Pavlovic ha già lasciato il segno in area avversaria. Numeri alla mano, i duelli vinti sono un termometro chiave: chi imporrà intensità e seconda palla potrà indirizzare il match. Il fattore Olimpico, la gestione delle ripartenze e la precisione sulle palle inattive potrebbero trasformarsi negli episodi spartiacque.
- Il Milan è rimasto imbattuto in 7 delle ultime 9 sfide di A contro la Lazio (6 vittorie, 1 pari), con soli due ko nel parziale.
- All’Olimpico regna l’equilibrio: nelle ultime 12 sfide interne, la Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato, con 4 successi per parte e 4 pareggi.
- I rossoneri hanno segnato in 25 delle ultime 27 gare di A contro la Lazio: 43 reti totali, media da grande attacco.
- La Lazio ha appena battuto un’avversaria con più punti in classifica: ora insegue il bis che le manca dal dicembre 2024.
- La squadra di Pioli può centrare il terzo clean sheet di fila in campionato, striscia che non riesce da settembre.
- I 37 punti in 28 gare della Lazio eguagliano i suoi inizi più timidi nell’era dei tre punti.
- Con 60 punti in 28 partite, il Milan viaggia a ritmi da 2011/12 e 2021/22, stagioni da quota 63 alla 29a.
- Dati duelli favorevoli a entrambe: Milan e Lazio sono tra le migliori tre della Serie A per percentuale di contrasti vinti.
- Maldini ha segnato con 5 squadre diverse in A: il primo timbro fu proprio con il Milan nel 2021/22.
- Contro la Lazio, Leao è spesso protagonista: 2 gol e 3 assist nelle ultime 5 di campionato contro i biancocelesti.
Le statistiche stagionali di Lazio e Milan
Il confronto racconta di un Milan più produttivo (44 gol fatti) e solido (20 subiti) rispetto alla Lazio (28 fatti, 28 concessi). Possesso simile (biancocelesti 50,9%; rossoneri 51,8%), ma incisione diversa: precisione al tiro vicina, conversione favorevole al Milan. Interessante il dato clean sheet: 13 per i rossoneri, 12 per i biancocelesti. La Lazio è più sanzionata (53 gialli, 7 rossi) del Milan (43 gialli, 2 rossi).
Focus sui singoli: per la Lazio brillano Zaccagni (3 gol), Isaksen e Pedro (3), con Patric e Taylor in costruzione; in disciplina spiccano i gialli di Zaccagni e Pellegrini (6), diversi i rossi a quota 1. Tra i pali, 12 clean sheet per Provedel. Nel Milan guida Leao (9 reti) davanti a Pulisic (8), idee da Modric (3 assist) e spinta di Fofana (3). Più ammoniti Saelemaekers, Tomori e Rabiot (4); 11 clean sheet per Maignan.
|Lazio
|Milan
|Partite giocate
|28
|28
|Vittorie
|9
|17
|Pareggi
|10
|9
|Sconfitte
|9
|2
|Gol segnati
|28
|44
|Gol subiti
|28
|20
|Possesso palla (%)
|50.9
|51.8
|Tiri totali
|239
|284
|Tiri in porta
|108
|130
|Precisione al tiro (%)
|45.19
|45.77
|Clean sheet
|12
|13
|Cartellini gialli
|53
|43
|Cartellini rossi
|7
|2
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FAQ
- Quando si gioca Lazio–Milan e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Domenica 15 marzo 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Lazio–Milan?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Lazio–Milan?
-
L’arbitro è Marco Guida, con assistenti Peretti–Perrotti; IV Ayroldi; VAR Chiffi; AVAR Maggioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.