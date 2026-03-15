Lazio-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio–Milan di Serie A 2025-26, 29a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche

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Lazio e Milan aprono un nuovo capitolo della loro rivalità nella 29a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma domenica 15 marzo 2026 alle 20:45. I biancocelesti arrivano al match da 10° in classifica con 37 punti in 28 gare (9 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte; 28 gol segnati, 28 subiti), mentre i rossoneri sono 2° a quota 60 (17 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte; 44 gol fatti, 20 incassati). È una sfida da cartellone: Milan in corsa al vertice, Lazio a caccia di continuità e punti pesanti davanti al proprio pubblico.

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Probabili formazioni di Lazio-Milan

Si va verso una Lazio in 4-3-3 con Motta tra i pali al posto di Provedel, out. In difesa, fiducia a Marusic e Tavares sulle corsie, con Gila e Provstgaard al centro. In mediana, opzione Patric in regia con Dele-Bashiru e Taylor mezzali. Davanti, tridente di corsa e tecnica: Isaksen, Maldini e Zaccagni. La Milan di contro potrebbe riproporre il 3-5-2: Maignan protetto dal terzetto Tomori–De Winter–Pavlovic; quinti Saelemaekers ed Estupiñan, in mezzo qualità e gamba con Fofana, Modric e Jashari. In attacco, tandem agile con Pulisic a supporto di Leao. Le assenze di Romagnoli, Cataldi e Loftus-Cheek potrebbero pesare nelle rotazioni; al momento non risultano squalificati nelle note pre-gara.

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

V:Sport

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leao.

V:Sport

Gli indisponibili di Lazio-Milan

Situazione non semplice per la Lazio, che perde pedine chiave in ogni reparto: out Provedel tra i pali, Romagnoli dietro e due riferimenti come Cataldi e Basic in mezzo. Anche il Milan deve rinunciare a fisicità e centimetri: fuori Gabbia dietro e soprattutto Loftus-Cheek tra le linee. Al momento non risultano squalifiche ufficiali registrate.

Lazio – Infortunati: Romagnoli (infortunio al polpaccio), Gigot (infortunio alla caviglia), Provedel (infortunio alla spalla), Cataldi (infortunio al polpaccio), Basic (infortunio all’inguine), Rovella (clavicola rotta). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al polpaccio), (infortunio alla caviglia), (infortunio alla spalla), (infortunio al polpaccio), (infortunio all’inguine), (clavicola rotta). Squalificati: nessuno. Milan – Infortunati: Loftus-Cheek (mascella rotta), Gabbia (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Lazio in altalena tra pareggi e stop, con un successo prezioso sul Sassuolo. Il Milan arriva lanciato: tre vittorie nelle ultime cinque e solidità crescente, con colpi esterni pesanti. Trend che racconta fiducia rossonera e necessità biancoceleste di alzare ritmo e qualità nelle due fasi.

Lazio x ko x ko ok Milan ok x ko ok ok

Lazio

Juventus–Lazio 2-2

Lazio–Atalanta 0-2

Cagliari–Lazio 0-0

Torino–Lazio 2-0

Lazio–Sassuolo 2-1

Milan

Pisa–Milan 1-2

Milan–Como 1-1

Milan–Parma 0-1

Cremonese–Milan 0-2

Milan–Inter 1-0

L’arbitro di Lazio-Milan

Dirige Marco Guida, assistenti Peretti–Perrotti, IV Ayroldi, VAR Chiffi, AVAR Maggioni. Nella Serie A 2025-26 Guida ha arbitrato 13 gare, fischiando 7 rigori, 46 ammonizioni e 1 espulsione: media di 3,6 gialli a partita e gestione del contatto piuttosto costante (324 falli complessivi, circa 25 a gara). Un profilo esperto per una sfida dal peso specifico importante.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Lazio e Milan promette equilibrio e scintille. I rossoneri sono imbattuti in larga parte degli incroci recenti e segnano con continuità contro i biancocelesti, ma all’Olimpico l’andamento resta altalenante e spesso in bilico fino all’ultimo. La crescita difensiva del Milan nelle ultime uscite fa il paio con la necessità della Lazio di alzare i giri in casa, dove alterna risultati e cerca il salto di qualità. Occhi su Leao, spesso decisivo contro questi colori, e su Maldini, reduce da un periodo brillante; tra i centrali, Pavlovic ha già lasciato il segno in area avversaria. Numeri alla mano, i duelli vinti sono un termometro chiave: chi imporrà intensità e seconda palla potrà indirizzare il match. Il fattore Olimpico, la gestione delle ripartenze e la precisione sulle palle inattive potrebbero trasformarsi negli episodi spartiacque.

Il Milan è rimasto imbattuto in 7 delle ultime 9 sfide di A contro la Lazio (6 vittorie, 1 pari), con soli due ko nel parziale.

è rimasto imbattuto in 7 delle ultime 9 sfide di A contro la (6 vittorie, 1 pari), con soli due ko nel parziale. All’Olimpico regna l’equilibrio: nelle ultime 12 sfide interne, la Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato, con 4 successi per parte e 4 pareggi.

non ha mai ripetuto lo stesso risultato, con 4 successi per parte e 4 pareggi. I rossoneri hanno segnato in 25 delle ultime 27 gare di A contro la Lazio : 43 reti totali, media da grande attacco.

: 43 reti totali, media da grande attacco. La Lazio ha appena battuto un’avversaria con più punti in classifica: ora insegue il bis che le manca dal dicembre 2024.

ha appena battuto un’avversaria con più punti in classifica: ora insegue il bis che le manca dal dicembre 2024. La squadra di Pioli può centrare il terzo clean sheet di fila in campionato, striscia che non riesce da settembre.

I 37 punti in 28 gare della Lazio eguagliano i suoi inizi più timidi nell’era dei tre punti.

eguagliano i suoi inizi più timidi nell’era dei tre punti. Con 60 punti in 28 partite, il Milan viaggia a ritmi da 2011/12 e 2021/22, stagioni da quota 63 alla 29a.

viaggia a ritmi da 2011/12 e 2021/22, stagioni da quota 63 alla 29a. Dati duelli favorevoli a entrambe: Milan e Lazio sono tra le migliori tre della Serie A per percentuale di contrasti vinti.

e sono tra le migliori tre della Serie A per percentuale di contrasti vinti. Maldini ha segnato con 5 squadre diverse in A: il primo timbro fu proprio con il Milan nel 2021/22.

ha segnato con 5 squadre diverse in A: il primo timbro fu proprio con il nel 2021/22. Contro la Lazio, Leao è spesso protagonista: 2 gol e 3 assist nelle ultime 5 di campionato contro i biancocelesti.

Le statistiche stagionali di Lazio e Milan

Il confronto racconta di un Milan più produttivo (44 gol fatti) e solido (20 subiti) rispetto alla Lazio (28 fatti, 28 concessi). Possesso simile (biancocelesti 50,9%; rossoneri 51,8%), ma incisione diversa: precisione al tiro vicina, conversione favorevole al Milan. Interessante il dato clean sheet: 13 per i rossoneri, 12 per i biancocelesti. La Lazio è più sanzionata (53 gialli, 7 rossi) del Milan (43 gialli, 2 rossi).

Focus sui singoli: per la Lazio brillano Zaccagni (3 gol), Isaksen e Pedro (3), con Patric e Taylor in costruzione; in disciplina spiccano i gialli di Zaccagni e Pellegrini (6), diversi i rossi a quota 1. Tra i pali, 12 clean sheet per Provedel. Nel Milan guida Leao (9 reti) davanti a Pulisic (8), idee da Modric (3 assist) e spinta di Fofana (3). Più ammoniti Saelemaekers, Tomori e Rabiot (4); 11 clean sheet per Maignan.

Lazio Milan Partite giocate 28 28 Vittorie 9 17 Pareggi 10 9 Sconfitte 9 2 Gol segnati 28 44 Gol subiti 28 20 Possesso palla (%) 50.9 51.8 Tiri totali 239 284 Tiri in porta 108 130 Precisione al tiro (%) 45.19 45.77 Clean sheet 12 13 Cartellini gialli 53 43 Cartellini rossi 7 2

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FAQ Quando si gioca Lazio–Milan e a che ora è il calcio d’inizio? Domenica 15 marzo 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Lazio–Milan? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio–Milan? L’arbitro è Marco Guida, con assistenti Peretti–Perrotti; IV Ayroldi; VAR Chiffi; AVAR Maggioni.