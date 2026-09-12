Lazio-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio-Milan di Serie A 2026-27, 4a giornata: big match all’Olimpico con formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto

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Lazio–Milan è il big match della 4ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma sabato 12 settembre 2026 alle ore 18.00. I biancocelesti di Gattuso sono 3° con 9 punti in 3 gare (3 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte; 4 gol fatti, 1 subito), i rossoneri di Amorim 5° a quota 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte; 5 gol segnati, 2 incassati). Sfida d’alta quota tra due squadre in forma: la Lazio finora perfetta, il Milan imbattuto e solido.

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Probabili formazioni di Lazio-Milan

Si va verso una Lazio fedele al 4-3-3: Mandas tra i pali, linea a quattro con Floriani Mussolini e Tavares sugli esterni, in mezzo Doekhi e Provstgaard. In mediana Frattesi potrebbe agire da mezzala destra con Belahyane perno e Taylor a sinistra; davanti, tridente con Isaksen e Zaccagni ai lati di Pinamonti. Assenze come Marusic e Cataldi orienterebbero le scelte. Il Milan dovrebbe riproporre il 3-4-2-1: Maignan in porta, terzetto Vladimirov–De Winter–Pavlovic; quinti Chukwueze e Estupiñán, in mezzo Jashari e Musah. Sulla trequarti, opzione Rabiot con Cisse alle spalle di Ramos. Dalla panchina possibili carte come Pulisic, Modric e Loftus-Cheek per i rossoneri; tra i biancocelesti attenzione a Cancellieri, Gudmundsson e Noslin per cambiare ritmo nella ripresa.

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.

(4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Milan (3-4-2-1): Maignan; Vladimirov, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupiñán; Rabiot, Cisse; Ramos.

Gli indisponibili di Lazio-Milan

La Lazio arriva al match con qualche defezione pesante in difesa e in mezzo, che potrebbe ridurre le rotazioni di Gattuso, ma l’ossatura resta competitiva. Per il Milan, al momento non si registrano assenze di rilievo: un vantaggio per la gestione dei cambi di Amorim in una gara ad alto ritmo.

Lazio – Infortunati: Patric (infortunio alla caviglia), Marusic (infortunio alla coscia), Cataldi (problema all’inguine), Pellegrini (infortunio alla coscia), Dele-Bashiru (infortunio alla coscia), Rovella (infortunio al polpaccio), Furlanetto (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Patric (infortunio alla caviglia), Marusic (infortunio alla coscia), Cataldi (problema all’inguine), Pellegrini (infortunio alla coscia), Dele-Bashiru (infortunio alla coscia), Rovella (infortunio al polpaccio), Furlanetto (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Milan – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Avvio sprint per la Lazio: tre su tre, equilibrio tra solidità e cinismo. Il Milan non perde e mostra una struttura compatta, con margini di crescita offensiva. Forme recenti positive che alzano il coefficiente di spettacolo all’Olimpico.

Lazio ok ok ok Milan ok ok x

Lazio

Bologna-Lazio 0-1; Lazio-Genoa 1-0; Udinese-Lazio 1-2.

Milan

Torino-Milan 1-2; Milan-Venezia 2-0; Juventus-Milan 1-1.

L’arbitro di Lazio-Milan

Dirige Matteo Marcenaro: assistenti Rossi C. e Di Gioia; IV ufficiale Guida; VAR Meraviglia, AVAR Aureliano. In questa Serie A ha diretto 1 gara: 0 rigori concessi, 4 ammonizioni, nessun rosso e 26 falli sanzionati (media 4 cartellini a partita).

Informazioni interessanti sul match

Tradizione pesante e presente promettente si incrociano all’Olimpico. La Lazio arriva lanciata da tre successi di fila e sogna un altro strappo contro un avversario che storicamente l’ha spesso messa sotto: il Milan resta infatti una delle bestie nere biancocelesti in Serie A. Eppure, negli ultimi incroci la partita si è riaperta, con la Lazio capace di colpire più volte tra le mura amiche. Sulla panchina rossonera Amorim insegue un piccolo record di partenze sprint, mentre il passato di Gattuso in rossonero aggiunge pathos alla sfida. Occhio ai dettagli: la verve di Frattesi nelle sue prime uscite biancocelesti e la pericolosità esterna di Cisse possono indirizzare gli episodi. Anche i trend d’inizio stagione raccontano di una Lazio che prova a capitalizzare le prime due uscite casalinghe e di un Milan che negli ultimi anni tende a concedere qualcosa nelle prime quattro, ma con qualità per fare male in transizione. Equilibrio, storia e forma del momento: ingredienti perfetti per novanta minuti ad alta intensità.

La Lazio ha vinto due delle ultime tre contro il Milan : i biancocelesti inseguono una rara mini-serie positiva contro i rossoneri.

ha vinto due delle ultime tre contro il : i biancocelesti inseguono una rara mini-serie positiva contro i rossoneri. Nei 166 incroci in A, la Lazio ha perso 73 volte con il Milan (33V, 60N): solo contro la Juventus ha più sconfitte.

ha perso 73 volte con il (33V, 60N): solo contro la ha più sconfitte. Dal 2012, in casa la Lazio ha centrato 7 successi in 15 gare di A contro il Milan (4N, 4P): l’Olimpico sa essere campo ostico per i rossoneri.

ha centrato 7 successi in 15 gare di A contro il (4N, 4P): l’Olimpico sa essere campo ostico per i rossoneri. Tre vittorie nelle prime tre per la Lazio : un avvio così in A era riuscito ai biancocelesti solo nel 1974/75 e nel 2012/13.

: un avvio così in A era riuscito ai biancocelesti solo nel 1974/75 e nel 2012/13. La Lazio ha già vinto la prima interna: centrare le prime due in casa è impresa rara negli ultimi dieci campionati biancocelesti.

ha già vinto la prima interna: centrare le prime due in casa è impresa rara negli ultimi dieci campionati biancocelesti. Il Milan ha spesso lasciato almeno un ko nelle prime quattro dei tre campionati più recenti: attenzione alla continuità in avvio.

ha spesso lasciato almeno un ko nelle prime quattro dei tre campionati più recenti: attenzione alla continuità in avvio. Ruben Amorim può diventare il primo tecnico rossonero dai tempi di Terim a vincere tre delle prime quattro in A: traguardo alla portata.

può diventare il primo tecnico rossonero dai tempi di a vincere tre delle prime quattro in A: traguardo alla portata. Gattuso , icona rossonera, ha collezionato 335 presenze in A da calciatore col Milan e da tecnico un 50% di vittorie in 62 gare.

, icona rossonera, ha collezionato 335 presenze in A da calciatore col e da tecnico un 50% di vittorie in 62 gare. Frattesi è partito a razzo: tre gol nelle prime tre con la Lazio , come riuscito a pochi grandi del passato biancoceleste.

è partito a razzo: tre gol nelle prime tre con la , come riuscito a pochi grandi del passato biancoceleste. Dopo le reti a Torino e Juventus, Cisse insegue il tris in trasferta: impresa riuscita a pochissimi debuttanti rossoneri nell’era dei tre punti.

Le statistiche stagionali di Lazio e Milan

Possesso e pulizia di gioco per il Milan (55,5% di possesso, 87,3% nei passaggi), intensità efficace per la Lazio (49,4% di possesso, PPDA 12,9). Biancocelesti più granitici dietro (2 clean sheet contro 1), rossoneri più produttivi in fase offensiva a parità di gare (5 gol a 4) con conversione migliore. Tiri totali simili, ma la Lazio ha centrato lo specchio 11 volte contro le 10 del Milan.

Giocatori: per la Lazio il capocannoniere è Frattesi (3); tra gli assist, Zaccagni e Doekhi a quota 1. Ammonizioni distribuite (team 6), rossi 0; Mandas a 2 clean sheet. Per il Milan guida Cisse (2 gol), miglior assistman Chukwueze (2). Gialli contenuti (team 5), nessun rosso; Maignan a 1 clean sheet.

Lazio Milan Partite giocate 3 3 Vittorie 3 2 Pareggi 0 1 Sconfitte 0 0 Gol segnati 4 5 Gol subiti 1 2 Clean sheet 2 1 Possesso palla (%) 49,4 55,5 Tiri totali 31 29 Tiri in porta 11 10 Precisione tiro (%) 35,5 34,5 PPDA 12,9 13,1 Precisione passaggi (%) 86,3 87,3 Cartellini gialli 6 5 Capocannoniere Frattesi 3 Cisse 2 Top assist Zaccagni 1 Chukwueze 2

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FAQ Quando si gioca Lazio-Milan e a che ora? Sabato 12 settembre 2026 alle ore 18:00 (ora italiana). Dove si gioca Lazio-Milan? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Milan? Matteo Marcenaro; assistenti Rossi C. e Di Gioia, IV Guida, VAR Meraviglia, AVAR Aureliano.