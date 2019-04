Lazio, Milinkovic fa il punto sul suo infortunio

Milinkovic-Savic, dopo gli esami effettuati alla clinica Paideia a Roma, ha parlato ai microfoni di 'Lalaziosiamonoi' riguardo il suo infortunio.

Il centrocampista serbo, uscito nel primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Milan per una sospetta distorsione al ginocchio e alla caviglia, ha dichiarato: "Aspettiamo i dottori per l’esito degli esami. Il dolore? Ora poco, sto meglio. Ieri sera però c’è stata tanta paura in quel momento. Recupero per la finale? Speriamo bene, andiamo avanti".

SPORTAL.IT | 25-04-2019 16:35